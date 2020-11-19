維他奶：中國業務收入10%來自電商　料未來該佔比將提升

維他奶(00345.HK)中期純利按年升26%，收入下跌 6%至44.1億元，若以港幣計算，中國內地業務收入下跌3%；香港業務收入挫14%。行政總裁陸博濤表示下半年財年中國業務大為改善，對集團而言是令人鼓舞的好消息，相信很快就可以回復正常，而香港業務則需要較長復甦時間，惟集團發現過去6個月，在豆奶及茶類飲品市場中，集團銷售表現較好，故令市佔率提升，集團未來會按照疫情進展，再小心地調整業務策略。

疫情之下，宅經濟抬頭，陸博濤透露集團在家用銷售渠道及網上業務期間也錄增長，尤其是雙11購物節時，集團產品銷售額是飲品類中居首，現時其中國業務收入只有10%來自電商業務，這是增速最快的業務，相信未來佔比會愈來愈大。因中國居民生活已逐漸恢復如常，故集團將會在傳統媒體及網上平台中加大推廣宣傳力度。

執行主席羅友禮指，維他奶過去80年發展良好，希望80年後業務仍是蒸蒸日上，並成為最大的植物奶供應商。（直播截圖）

在原材料價格方面，首席財務總監劉健成估計下半年人民幣匯率走勢穩定，而維他奶在中國採購原材料，是用人民幣作交易貨幣，故不受人民幣匯率影響。另外，他稱上半年奶粉價格升幅較大，由每一公斤24元（人民幣．下同）升到28元，估計下半年價格回落將至26元，而糖則由每噸5,500元升到6,000元，估計下半年將回落到5,600至5,700元左右，幸好集團早已鎖定價格，即使價格上升，也不會對毛利率有很大影響。