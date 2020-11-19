國務院5大政策刺激消費　內需相關股落鑊　呢幾隻股要留意！

國務院總理李克強於本周三（18日）主持召開國務院常務會議，指出消費是經濟增長主要引擎，但疫情影響消費，恢復正常增長有困難。故國務院提出五大重點消費的刺激政策，加強汽車、家電家具、餐飲、旅遊，以及農村消費。

在國策主導下，各大板塊有甚麼值得留意的公司？艾德證券期貨聯席董事陳政深為《香港01》讀者分析。

國務院鼓勵淘汰低排放標準的汽車，吉利汽車有望受惠。（資料圖片）

汽車下鄉 淘汰低排放標準

國務院要開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車。對居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。

陳政深指，國務院鼓勵汽車下鄉，以及淘汰低排放標準的汽車，對於一些有較多低排量產品的品牌，有望受惠於這國策。他更提到，廣汽與日本品牌本田及豐田合營，這些日本車型有利於汽車下鄉。

受惠股份：吉利（0175）、東風（0489）、廣汽（2238）、長汽（2333）

安踏即將染藍，近日股價連番破頂。（資料圖片）

釋放農村消費潛力

國務院要通過擴大縣域鄉鎮消費，帶動農村消費；加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設，支持建設立足鄉村、貼近農民的生活消費服務綜合體，並依法打擊假冒偽劣，改善農村消費環境。

陳政深稱，雖然安踏、李寧主要在中國的一、二線城市開店，但受惠於電商發展，安踏及李寧這些一線品牌有望受惠國策打入農村市場。

受惠股份：安踏（2020）、李寧（2331）

國務院鼓勵淘汰舊家電，海信家電是受惠股之一。（資料圖片）

促進家電家具以舊換新

國務院鼓勵有條件的地區淘汰舊家電家具，並對購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。

受惠股份：海信家電（0921）

頤海國際主要從事調味料銷售，包括向海底撈提供火鍋調味料。（資料圖片）

提振餐飲消費

國務院要鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。完善餐飲服務標準，支持以市場化方式推介優質特色飲食。

對比海底撈（6862）及九毛九（9922），陳政深更睇好頤海國際，原因是他認為餐飲股要改善翻枱率比較難，然而頤海國際的調味品銷售業務相對不受此限。

受惠股份：頤海國際（1579）

支持「互聯網+旅游」發展

國務院支持建設智慧旅遊景區、鼓勵景區加大線上營銷力度、以及完善包容審慎監管，加強旅遊安全監測和線上投訴處理

受惠股份：美團（3690）、同程藝龍（0780）