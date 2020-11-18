李克強：堅定實施內需經濟戰略　擴大對外開放決不搞封閉

中共黨媒《人民日報》今日（18日）發表中國國務院總理李克強的文章《「十四五」時期經濟社會發展指導方針（學習貫徹黨的十九屆五中全會精神）》稱，中共十九屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，明確提出了「十四五」時期經濟社會發展指導方針，這為做好未來五年經濟社會發展工作指明瞭方向、提供了遵循。要深刻領會、全面貫徹，制定和實施好「十四五」規劃，推動經濟社會持續健康發展。

李克強指出，「十四五」時期是中國開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一個五年，保持經濟社會持續健康發展至關重要。從外部環境看，和平與發展仍是時代主題，但世界經濟格局正在深刻調整，經濟全球化遭遇逆流，全球產業鏈供應鏈面臨衝擊，不穩定性不確定性明顯增加。從國內發展看，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。發展不平衡不充分問題仍然突出，結構性、體制性、周期性問題相互交織，創新能力不適應高質量發展要求，生態環保任重道遠，民生保障、社會治理等方面還有明顯不足。只要堅定發展信心，直面困難挑戰，維護和用好中國發展重要戰略機遇期，就一定能不斷開創全面建設社會主義現代化國家的新局面。

擴大內需是推動中國經濟增速上行的一個重要戰略。（視覺中國）

貫徹發展理念、穩中求進 應對外部環境的不確定性

他強調，全面貫徹「十四五」時期經濟社會發展指導方針，貫徹到「十四五」時期經濟社會發展的方方面面。在實際工作中，要注意切實把指導方針落到實處，貫徹好新發展理念。要立足國情、聚力發展，着力辦好自己的事。要穩中求進、務求實效，協調推進各方面工作。要增強風險意識、強化底線思維，注重防範化解重大風險挑戰，牢牢把握發展主動權，以自身發展的穩定性應對外部環境的不確定性。

從「六穩」、「六保」做好 構建國內國外經濟雙循環

同時他又指出，今年面對新冠肺炎疫情衝擊和世界經濟深度衰退，中國在「六穩」基礎上提出要「保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉」。做到「六保」特別是「前三保」，就能穩住經濟基本盤、兜住民生底線。「六保」不僅是當前工作的着力點，也是「十四五」時期要面臨和解決的重大課題。中國經濟已經深度融入世界經濟，要統籌國內國際兩個大局，充分利用國內國際兩個市場兩種資源。中國強調構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，決不是要關起門來搞封閉運行，而是既要堅定實施擴大內需戰略，也要更大力度擴大對外開放，構築國際合作和競爭新優勢。