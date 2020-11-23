科指衍生產品首日上市　總成交額超過2億　呢隻牛證好活躍！

恒生科技指數今日（23日）推出期貨，12月期貨收市報8,108點，升207點，成交張數為739張，較現貨高水約20點。同日恒生科指相關衍生產品首日上市，綜合認購證、認沽證，以及牛熊證的總成交額超過2億元。

據港交所資料顯示，今日有32隻衍生權證上市，當中包括18隻認購證及14隻認沽證，其中只有15隻衍生權證錄得成交。另外，亦有84隻恒生科技指數牛熊證上市，包括49隻牛證及35隻熊證，當中55隻錄得成交。

首日衍生權證總成交額錄得2,980萬元，當中認購證恒科摩通一五購A（18532）收市報0.265元，成交額達1,439萬元，為成交最活躍的衍生權證。恒科摩通一五購A行使價為8,200點，實際槓桿4.76倍，引伸波幅42.09%，到期日為2021年5月28日，剩餘日數186日。

恒科摩通一五購A（18532）收市報0.265元，成交額達1,439萬元，為成交最活躍的衍生權證。

至於首日牛熊證總成交額錄得1.8億元，當中恒科瑞銀一乙牛B（57818）收報0.052元錄得9,608萬元成交額，為首日恒科牛熊證成交之冠。恒科瑞銀一乙牛B行使價為7,650點，收回價為7,750點，實際槓桿15.54倍，到期日為2021年12月30日，剩餘日數402日。