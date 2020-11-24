穆迪料一帶一路2023年前新投資難反彈　今年上半年僅235億美元

投資機構機構穆迪發表報告指出，新冠肺炎疫情將對中國主導的「一帶一路」的倡議影響長遠，原因是各成員信用壓力上升，計劃在2023年前獲得的新投資可能減少，亦難以恢復前幾年的水平。

報告指出，中國對「一帶一路」倡議成員國的投資已從去年的1,047億元（美元‧下同）減至今年上半年的235億元，不足去年四分一的金額，成員國信用壓力給中國貸款機構帶來風險。

中央於「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設都提到大力支持香港發展綠色金融。（資料圖片）

穆迪高级副總裁Rahul Ghosh表示，疫情期間信用壓力大增將抑制對「一帶一路」倡議的新投資，即使中國的政策目標繼續支持「一帶一路」倡議活動，但要在2023年前新投資恢復至2014至2019年的水平不太可能。

穆迪認為，向信用狀況轉弱的「一帶一路」倡議成員國提供項目融資貸款，對中國的政策性銀行、一些大型商業銀行和國企而言有風險。但與中國對外資產的整體規模相比，中國的主權風險敞口處於可控範圍。同時，中國擴大經濟影響力和提高貿易區域化程度的政策目標，將確保「一帶一路」倡議持續發展，未來可能會更加注重環境和科技舉措。

穆迪副總裁、高級信用評級主任李秀軍指，近年「一帶一路」倡議綠色環保，今年上半年可再生能源約佔新項目合同金額的58%，高於2014年的18.5%。