施政報告2020．重溫｜料擴大互聯互通　專家：北水威力不可輕視

特首林鄭月娥將於明天（25日）公布《施政報告》，據《星島日報》報道，中央其中一樣惠港金融措施，是擴大互聯互通至本港上市的生物科技股及第二上市公司，讓南下資金可購買相關股票。如措施落實，來港第二上市的阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）等重磅科技股未來將可獲「北水」買賣。

另外，一眾於美國上市的電動車股，如小鵬汽車、理想汽車及蔚來等，均升破頂，本港上市的比亞迪（01211），今早開市升6%，投資者應如何部署？今日上午11時，《香港01》將與信誠證券聯席董事張智威，拆解後市走勢。

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張智威在節目中表示，「北水」威力不可輕視，雖然很多人認為北水未必惠及一些未有盈利的生物科技股，但「北水好興一浸浸咁黎」，若然屆時資金大量流入某些個股，出現「搶貨」現象，甚至連升五個交易日等情況，對股價影響可以非常大。

他又認為，阿里巴巴（9988）早前借螞蟻集團上市的消息炒作至高位，目前所有的利好消息已經出現，即使螞蟻集團未來再次上市，預料估值最少減半，相信阿里上望空間不大，「280、290蚊已經好盡」。

小米上望30元水平

至於小米集團（1810），他指出小米的手機業務收益並不是主打，反而其增值服務收益更可觀，預料市場會繼續熱炒科網股，加上科技指數期指剛出爐，估計大戶會再掃入更多相關正股以發行衍生工具，相信各種利好因素會再推升小米股價至30元水平。