數碼港首次結合實體與虛擬世界　探索遊戲與電競產業未來方向

儘管新冠肺炎疫情在遊戲與電競行業帶來不少挑戰，新常態卻同時造就前所未有的增長機會，令線上娛樂、遊戲與競賽成為焦點，帶領行業邁向新境界。

數碼港將於12月11及12日舉辦「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF），屆時將邀請全球的業内知名領袖、業界菁英和頂尖勁旅，剖析遊戲與電競業的發展前景和未來商機，解構區內不同市場的遊戲與電競業趨勢，並為「數碼娛樂巡禮」（DE*Spark）揭開序幕。

「數碼娛樂領袖論壇」主題為「數碼娛樂新常態：從遊戲邁向電競」，屆時於數碼港電競場地及數碼港商場提供實體活動，項目包括行業論壇、現場競賽和表演賽、遊戲體驗，以及初創展示和創投比賽等。還有本地及海外重量級領袖擔任嘉賓，主要包括亞洲電子體育聯合會主席霍啟剛、LaLiga 香港代表Eduard Castell、Talon Esports行政總裁張曉一等管理高層，更請來相關初創及專業電競選手分享成功經驗。

數碼港公眾使命總監陳思源（資料圖片由數碼港提供）

「數碼娛樂巡禮」為期一個月至2021年1月，活動中設有超過20 場「現場競賽」及線上賽事，連同設於數碼港商場的30多個涵蓋手機及主機遊戲、實景遊戲、遊戲化學習、數碼及電競方案的「遊戲專區」體驗展位。

數碼港公眾使命總監陳思源表示，疫情雖為遊戲與電競業帶來不少挑戰，但亦為行業探索出路和發展空間。在新常態下，行業不斷轉型，亦促進其他產業的數碼化，帶來正面影響。數碼港將繼續優化香港的數碼生態環境，透過舉辦賽事、培訓人才及促進科技提升，促進電競業發展，增加香港競爭優勢。