小米集團業績｜Q3經調整淨利增長19%　王翔：歐洲市場有巨大空間

小米集團（1810）公布第三季業績，截至9月底止三個月，股東應佔溢利按年上升93%，至48.8億元（人民幣．下同），受惠34.2億元的投資公允價值變動；經調整淨利潤則按年升18.9%，至41.28億元。

第三季，收入按年增長34.5%，至721.6億元。

其中，智能手機收入增長47.5%，至476億元；手機平均售價（ASP）為每部1,022.3元，按年升15.5元。小米提到，手機業務在內地「增長迅速，量價齊升」，內地市佔率由9%上升至12.6%，ASP則增長14.7%，受益於高端智能手機銷量佔比上升。

IoT與生活消費產品分部收入按年升16.1%，至181億元，當中境外收入增長56.2%，創單季度歷史新高，部分主要品類，如手環、滑板車、掃地機器人等的境外收入規模已超過內地。

互聯網服務收入升8.7%，至58億元。MIUI月活用戶增26.3%，至今年9月的3.682億人。

境外收入佔比首超五成

小米指，第三季，境外市場收入按年增長52.1%至398億元，佔總收入的55.1%，收入和對總收入的貢獻佔比均創歷史新高。

小米總裁王翔在業績會議上，被問到疫情對手機銷售的影響，他指手機是剛需產品，雖然疫情在歐洲、印度有反彈，但由於歐洲消費者可透過運營商、電商等渠道購買手機，故未有太大影響；至於印度市場因當地工場生產有時因爆疫而停工，要從印度以外地區引入手機，故受到一定程度的影響，但小米於當地出貨量仍居首位。

歐洲市場還有巨大空間

問到華為出售榮耀對小米的影響，王翔指，會堅持雙品牌及「手機+AIoT」戰略，未看到需要調整策略，又指公司會專注用戶體驗及把產品做到最好，關注友商和市場變化，逐步推進海外市場，並提到歐洲市場還有巨大的增長空間。

他又說，相信零部件供應短缺情況由第4季到明年仍會有挑戰，會與供應商更好配合，做好生產和產品規劃，滿足市場需要，減少缺貨帶來的影響。