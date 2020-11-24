滙豐將軍澳大廈天台裝太陽能板　料每年可減10.8萬公斤碳排放量

滙豐與中電源動合作，應用太陽能發電。一組由中電源動設計、安裝及營運的全新太陽能裝置，在將軍澳滙豐大廈正式啟用。

滙豐指，位於將軍澳滙豐大廈天台的太陽能系統，由750塊太陽能板組成，善用太陽能製造綠色能源，每年可發電約221,000千瓦時（kWh），相等於54個香港家庭一年的用電量。同時，這個太陽能系統每年可減少108,000公斤碳排放量，相等於5,000棵樹一年減除的二氧化碳量。

中電源動為滙豐提供一站式解決方案，從系統設計以至建造、營運及保養。建於佔地2,300平方米大廈天台的太陽能系統，已經連接至中華電力的電網，可為滙豐帶來上網電價收入。

冀可套用該行於香港其他訪施

滙豐香港區營運總監林慧虹表示，在氣候變化的議題上，企業可擔當重要角色，包括該行辦公大樓的營運，今次將軍澳的項目不但鞏固該行在可持續發展的承諾，並能節省能源的成本， 期待將這個成功的經驗，日後套用在滙豐在香港其他的設施。

滙豐指，近年在減碳和減少對環境的損害的成績令人鼓舞，2019年每名全職僱員每年的碳排放為2.26公噸，比2011年少35%；滙豐目標於2030年，集團在全球使用的電力均以可再生能源發動。