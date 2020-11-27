銀保監劉福壽︰實際運營P2P網貸機構　11月中完全歸零

「財經年會2021：預測與戰略」於11月25-27日在北京召開。27日早上，中國銀行保險監督管理委員會首席律師劉福壽發表了演講。

劉福壽表示，金融資產盲目擴張得到根本的扭轉，影子銀行風險持續收斂，規模較歷史峰值壓降了大概20萬億元人民幣。金融違法腐敗行為受到了嚴厲的懲治，一系列的非法重大集資案件、不法金融集團和中小銀行機構風險得到了穩妥的處置。「互聯網金融風險大幅壓降，全國實際運營的P2P網貸機構由高峰時期的約5,000家，我們逐漸壓降，到今年11月中旬完全歸零」。

中國P2P轉型有了明確的政策指導和安排。（VCG）

市場分析人士指出，P2P網貸機構被監管嚴查主要包括幾個方面：非法吸收存款；此起彼伏的暴雷；暴力催收的問題。

在2020北京國際金融安全論壇上，中國互聯網金融協會會長李東榮表示，隨着全球逐步進入數字化時代，數字化的浪潮蓬勃興起，數字技術在金融領域裏得到了越來越廣泛和越來越深入地應用。因此，也帶來了一系列新的挑戰。

李東榮指出，維護金融安全責任重大。從業機構作為金融安全防火牆的第一道線和重要關口，應該積極履行金融安全責任，落實金融管理部門要求，從理念、制度、技術、人才等各個方面綜合施策，加快建立更具數字化時代適應性的金融安全管理和保障體系。