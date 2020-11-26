康宏爭奪戰｜公司︰EGM會議程序遭打斷　將延至明年1月底前舉行

康宏環球（1019）發出公告，指出在今日下午6時舉行的股東特別大會﹙EGM﹚，因遭一名為第二大股東郭曉群的滋擾性委任代表打斷會議程序，擔任是次大會主席的獨立非執行董事林國昌，於是宣布股東特別大會延期。

公司指出，林國昌已要求將股東特別大會，延期至明年1月底前之時間及日期舉行。

公司指出，在今日舉行的股東特別大會隨著法定人數於指定時間出席，會議按時開始。由於主席陳志宏不在港，因此出席股東特別大會的董事提名林國昌擔任股東特別大會主席。

稱郭曉群代表拒絕聽從林國昌要求

通告稱，於股東特別大會開始不久，一名郭曉群之滋擾性委任代表打斷會議程序，聲稱郭曉群控制公司51.2%投票權，並試圖奪取股東特別大會控制權；又指出有關委任代表接近董事席，試圖以威脅方式及恐嚇方式行事。

公司指出，林國昌已多次要求有關委任代表停止中斷股東特別大會，以令股東特別大會繼續進行，惟該名委任代表拒絕聽從林國昌要求。股東特別大會演變成郭曉群委任代表之叫囂，並試圖奪取股東特別大會的控制權。由於股東特別大會無法安全及有序進行，所以林國昌宣布股東特別大會延期。公司指出，會盡快就延期的股東特別大會作進一步公告。

不過，有消息人士就今日舉行的EGM流程提出質詢，認為出席EGM的股東無份選出大會主席，而康宏最新通告指林國昌宣布股東特別大會延期（adjourn)，但該名消息人土則認為，林國昌會上多次稱「終止」（stop）會議。