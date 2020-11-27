濠賭股累彈逾1成　升勢將到尾聲？　應再坐定先食糊？｜投資理財

新冠肺炎肆虐全球，多國或地區宣布封關，與旅遊及休閒娛樂相關行業隨即陷入困境，一海之隔的澳門受到嚴重衝擊。自今年2月起，連續9個月賭收按年錄7成以上跌幅，其中4月及6月跌幅達到97%。隨著疫苗開發進度傳出正面消息，以及內地居民能重新以自由行方式前往澳門，在本港上市的一眾濠賭股紛紛反彈，其中美高梅中國（2282）在過去1個月累升逾17%。可是全球疫情近期有惡化，賭股上升動力明顯減退。賭股這一波升勢是否已到尾聲？

加上年結將至，不少基金經理或漸不如早前活躍。若早前成功搭上順風車的投資者，是否先行落車以持盈保泰，或是再坐一會？不如先聽聽兩位專家之言，以制定最合適策略。

內地全面重啟與澳門之間的自由行，以及疫苗開發進度傳出好消息後，成為濠賭股上升動力。在過去1個月，永利澳門（1128）﹑金沙（1928）、新濠國際 （0200）、美高梅及銀娛（0027）均累升逾1成，其中以美高梅表現最突出。相比之下，澳博控股（0880）表現略為落後。

觸發賭股上揚另一個原因，與10月賭收按月大反彈有關。據澳門博彩監察協調局的數據顯示，10月份博彩毛收入錄得72.7億澳門元，按月急升2.29倍，不但符合市場預期的70億至80億元，更創今年1月以來最佳，按年跌幅亦收窄至72.5%。

踏入11月後，當地賭收按年仍錄跌幅，惟跌幅與10月相若。據滙豐研究最新發表報告顯示，本月首22日賭收為47.5億澳門元，按年減少71%。該行假設若本月餘下日均賭收介乎1.9至2.4澳門元，全月賭收介乎62.5至66.5億澳門元，按年跌71至73%。

據澳門博彩監察協調局的數據顯示，10月份博彩毛收入錄得72.7億澳門元，按月急升2.29倍。（澳門博彩監察協調局截圖）

濠賭股在上述三大因素推動下，股價可謂乘風破浪，但是升勢是否可以延續？兩位專家皆認為，或會出現回吐。

溫傑：濠賭股短期內仍有一個整固

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，相估與早前市場憧憬會通關，以及當時疫情仍未出現惡化等的因素影響；同時市場人士亦預計11月及12月的博彩收入或會有一個的提高。

但隨著香港第4波疫情的出現，以及全球的疫情仍斷惡化，整個濠賭股亦有一個的回吐或整固。短期而言，相信仍會出現整固的情況，建議未有入貨的投資者，可以先等疫情進一步減退，或股價回落到一個相對低的水平先買入。

溫傑相對睇好銀娛（0027），建議投資者可以先等回落到57元至58元再吸納。（羅君豪攝）

同時，投資者對外資或美資相關豪賭股的處理要相對審慎。他解釋，因為未來仍要探討博彩業續牌問題，加上市場仍亦憂累中美兩國之間的關係。反觀，澳資或華資濠賭股成功續牌的機會就相對大，所以建議提投資者留意具澳資或華資背景的濠賭股。

眾多的濠賭股中，溫傑相對睇好銀娛，建議投資者可以先等回落到57元至58元再吸納。同時，相對落後的澳博亦可留意。因為澳博屬澳門資金，所以成功續牌的機會相對大。但投資者需留意，澳博最近出現一條的下降軌，建議可先等其再回落，約在8.5元至8.6元的位置吸納。

郭思治：「股價行快了三步，賭收都只是行了半步」

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，雖然自澳門疫情過去後，博彩業最壞的「最壞最差」的時間已經過去，但認為博彩相關的股份的確 「行得太快 」，形容這個情況是「股價行快了三步，賭收都只是行了半步」。

他又認為，就算在12月大市一再向上推升，一眾的博彩股仍進入一個整固的階段。要等待賭收數字真正回復到一個正常、亮麗的數字，這才可以憧憬一眾的博彩股再進一步推升。

郭思治假設，若12月大市觸及10天線，或出現一個正常回吐，博彩股雖然會出現反覆，但相信不會跌落之前的低位。

郭思治認為，雖然自澳門疫情過去後，博彩業最壞的「最壞最差」的時間已經過去，但認為博彩相關的股份的確 「行得太快 」（龔嘉盛攝）

郭思治指，投資者假如選擇食糊先亦沒有問題，然後可以先觀察明年初大市情況再作決定。若明年初大市仍是向上行的話，屆時或會有更好選擇。相反，若然情況是向下調，低位再入亦不遲。

但他坦言，現時博彩業股價的確是明顯走快，不認為現時是重倉的時機。建議如果是重倉的話，可先選擇食糊一半；若只有手持少量，而又有有足夠的持貨能耐，這就沒有問題。而真是有意入市的投資者，可先忍耐「等等無妨」。

郭思治對整個博彩業是持一個中性睇好，認為若然澳門的博彩業是慢慢回暖的話，銀娛優勢會較其他明顯。但就短期而言，銀娛現價的確是較高，如果銀娛失去60元位置的支持，有機會回落至57元至58元位置。