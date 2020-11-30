滙豐向虛銀徵eDDA手續費　傳改用分層定額模式　業界批仍十分高昂

滙豐與虛擬銀行就電子直接扣帳授權（eDDA）收費問題的角力持續。市傳滙豐銀行擬就eDDA服務向虛銀徵收交易額2%的費用，意味滙豐客戶透過轉數快「過錢」至虛銀戶口，每100萬元，滙豐便會向虛銀收取2萬元手續費。

有來自虛銀業界的消息人士向《香港01》透露，雖然滙豐近日態度「軟化」，提出分層定額收費模式，惟仍令虛銀難以承擔額外成本。該名人士又認為，滙豐的做法讓人感覺是要透過eDDA的高收費，「壓制、反制」虛擬銀行。滙豐發言人回應指，由於收費屬於銀行與相關機構的雙邊協議，該行不便評論。滙豐強調，一直致力支持香港金融業多元化及可持續的發展。

電子直接扣帳授權（eDDA）服務是轉數快提供的一項增值服務，當客戶啟動了預設授權，便可透過轉數快的直接扣帳支付，從付款人戶口扣帳，例如收款人啟動的戶口增值、繳付帳單，以及電子商貿支付等。

大眾一般利用eDDA連接個人的銀行戶口與其他金融服務帳戶，例如向傳統銀行授權直接扣帳至虛擬銀行或電子錢包戶口，方便跨行調動個人資金。

金管局強調普惠金融，至今已開放8家虛擬銀行開業。（資料圖片）

每轉帳100萬 滙豐或徵虛銀2萬

有來自虛擬銀行界的消息人士稱，滙豐銀行決定在12月起作出收費調整，就eDDA服務向虛擬銀行設下了預設收費（Default rate），劃一為2%，意味每筆從滙豐經eDDA扣帳至虛擬銀行的資金，虛銀均須向滙豐支付該筆金額的2%費用。換言之，客戶每轉帳100萬元，虛銀便要向滙豐支付2萬元。

該名消息人士透露，近日滙豐對預設收費比率有所軟化，願意在2%預設收費的基礎下，向各大虛擬銀行提出有關分層定額收費模式，當中的收費細則由雙方商討而訂，並非全行劃一。據悉，調減後的分層定額收費，折算為百分比則介乎0%至2%，交易額愈大，定額收費就愈高，100萬元或以上金額收費則為2萬元。

消息指，雙方仍處磋商階段，但認為，目前分層定額收費方案仍十分高昂，虛擬銀行難以承受額外的成本。

消息指，滙豐就eDDA服務向虛擬銀行設下了預設收費（Default rate），劃一為2%。（高仲明攝）

高徵費被指損普惠金融

該名人士稱，虛擬銀行的成立是為了普惠金融，若果將滙豐新設的費用轉嫁予客戶，是對普惠金融的重大打擊；若然虛銀因為新增的收費而停止支援經滙豐使用eDDA的服務，亦會讓用戶體驗大打折扣。

據了解，目前經銀行轉帳至虛銀的金額中，有約10%以上的交易是經eDDA進行，平均每宗交易涉及數萬元。而龍頭行滙豐佔據了一定的市場份額。消息人士批評，愈大型的銀行，營運成本愈低，故此徵收遠高於成本的費用並不合理。

虛擬銀行更憂慮，一旦滙豐就eDDA保持徵收高昂的費用，而滙豐作為龍頭行，最終或導致其他傳統銀行跟隨徵費。

香港銀行同業結算公司（HKICL）就每筆eDDA交易，向銀行徵收0.484元。（林若勤攝）

銀行基礎成本約0.484元

根據香港銀行同業結算收費有限公司（HKICL）的2020港元結算收費，現時每月首1萬宗eDDA指示，會向合作機構徵收每宗0.484元成本收費，其後每宗收費0.381元。消息人士更透露，部分電子錢包亦支援滙豐的eDDA扣帳，但收費卻遠低於向虛擬銀行的徵費，僅貼近銀行的基礎成本，即每宗約0.4元以上。

該名人士稱，滙豐設下2%的eDDA預設收費，感覺「挺可怕」，認為滙豐是要造成商業競爭，利用收費「壓制、反制」虛擬銀行，反問道︰「也許今天是費用（問題），明天可以是時間（問題）」。

滙豐發言人則向《香港01》表示，由於收費屬於銀行與相關機構的雙邊協議，該行不便評論。滙豐強調，一直致力支持香港金融業多元化及可持續的發展。