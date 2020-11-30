內地潮流玩具企業泡泡瑪特　明日起招股籌52億｜新股IPO

內地潮流玩具公司泡泡瑪特（Popmart）擬以每股31.5-38.5港元在香港發行發行1.357億股股票，籌集至多52.24億元。

據銷售文件顯示，泡泡瑪特有不超過2,040萬股股票的超額配售選擇權，定價預計於12月4日開始，12月11日掛牌上市。初步招股說明書顯示，摩根士丹利和中信證券為聯席保薦人。

今年首三季度，泡泡瑪特盲盒產品銷量27,476個，按年增加70.5%；盲盒產品的平均售價46元（人民幣‧下同），按年下降6.1%。

泡泡瑪特POP MART（taobao.com）

泡泡瑪特的收入渠道不僅限於賣盲盒。從財務情況來看，2017年至2019年，泡泡瑪特的營收分別為1.58億元、5.15億元和16.83億元，複合年增長率為226.3%；淨利潤分別為156.9萬元、9952.1萬元和4.51億元，淨利潤率分別為1.0%、19.3%和26.8%；毛利率則分別為47.6%、57.9%和64.8%。

今年首三季度，泡泡瑪特的營收15.44億元，按年增加49.3%；毛利率64%，上年同期為63.7%。

公司的收入來源包括商品銷售、展會收益、授權費收入及其他收入。

產品構成方面，泡泡瑪特品牌產品分為「自有IP」、「獨家IP」和「非獨家IP」三類，其中自有IP包括Molly、Dimoo、BOBO&COCO、Yuki，獨家IP包括PUCKY、The Monsters、SATYR RORY。

《CBND報吿》顯示，目前盲盒品牌銷量TOP 10分別為泡泡瑪特、TOKIDOKI、sonny ANGEL、阿狸、長草顏文字、little amber、吾皇萬睡、羅小黑、小馬寶莉、LINE FRIENDS。