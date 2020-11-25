泡泡瑪特已通過港交所聆訊　半年營收逾8億人民幣

上周日（22日），根據香港交易所文件顯示，潮流玩具公司泡泡瑪特（Popmart）已經通過聆訊。據悉，泡泡瑪特半年營收達8.17億元（人民幣‧下同）。

據《亞時財經》報道，今年6月1日兒童節當天，有「盲盒第一股」之稱的泡泡瑪特正式向港交所遞交招股書，本次赴港IPO的募資規模預計為2至3億美元。近日，有消息稱泡泡瑪特的IPO估值或超60億美元，而其在上市前最後一輪融資時25億美元的估值遠低於這一數字。

截至6月30日止6個月，泡泡瑪特收入8.17億元，毛利5.33億元，經營利潤2.08億元，期內利潤1.41億元。截至9月30日止9個月，盲盒銷量達到2.74萬個，按年增長70.5%。

資料顯示，北京泡泡瑪特文化創意有限公司成立於2010年，其最主要產品是「盲盒」，將高約10釐米的手辦裝進外觀相同的盒子裏售賣，單個定價數十元。「盲盒」的獨特性就在於消費者購買時並不知道自己拿到的是哪一款，抽獎般的不確定性帶來一種新奇和刺激感，集齊某一系列手辦或開出自己最心儀的款式則是其追尋的目標。

泡泡瑪特能實現業績快速增長，憑藉的是其IP業務實力，以及涵蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平台。

泡泡瑪特POP MART（taobao.com）

IP本意為知識產權（intellectual property），近年來在文化領域特指各種媒介形態的轉化、移植，用於二次或多次創作改編的文化素材。簡而言之，IP就是內容創作改編的源頭、文創生產化用的對象。在泡泡瑪特看來，IP是其重要競爭壁壘。

截至今年6月30日，泡泡瑪特運營93個IP，包括Molly、Dimoo等12個自有IP、PUCKY、the Monsters等25個獨家IP，以及56個非獨家IP。其中16個於今年上半年推出，預計下半年將推出至少14個新IP。

泡泡瑪特的另一重要經驗在於建立了覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平台，業務除IP運營外，還包括藝術家發掘、消費者觸達及潮流玩具文化的推廣。