康宏風暴｜曹貴子疑以影子董事身份營運公司　與兩高層被控案開審

上市公司康宏環球控股，數年前被指其合約顧問曹貴子，疑為康宏的影子董事，曹並涉嫌透過康宏的兩名高層，影響公司內部營運，並在康宏以8938萬收購曹任大股東的信盈國際時，未有向康宏董事局及股東等披露這屬與曹有關的關連交易，曹及兩名高層被控串謀詐騙等罪名，他們全部否認指控，案件今（4日）在區域法院開審。

被告曹貴子被指是康宏的影子董事。(梁鵬威攝)

三名被告：曹貴子（55歲，康宏控股時任董事）、陳麗兒（46歲，時任康宏理財的首席財務總監、執行董事）和陳毅凱（51歲，時任康宏控股執行董事）。

控罪指3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、康宏環球控股以及其董事局及股東，即隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，並在沒遵守《上市規例》下於2016年9月5日收購信盈國際。

3人另被控一項公司董事作出虛假陳述罪，指他們於2017年3月29日，意圖就有關康宏環球的事務欺騙公司成員，贊成公司的《2016年年報》，而他們知道年報內容是或可能是誤導、虛假的。

曹透過另一公司持康宏股本

控方開案陳詞指，康宏財務為康宏環球控股（下稱康宏控股）的附屬公司，而信盈國際由曹及另一股東張雄峰分別以55%及45%持有，康健國際則由曹創辦，曹於2015年透過康健國際持有康宏控股已發行股本25.1%，對康宏控股有重大影響力。

控方指曹實為康宏的影子董事

控方續指，雖然曹表面上為康宏控股及康宏財務的合約顧問，但實際上他是康宏控股的影子董事，他亦能夠透過康宏控股的高級人員及管理層員工影響公司營運。

另兩被告跟曹指示推動收購

自2016年4月起，3名被告已商討有關信盈國際的潛在收購計劃，次被告及第三被告根據曹指示推動收購，同年6月28日，曹及信盈國際另一股東張雄峰收到2400萬及700萬作為誠意金。根據2016年9月5日的買賣合約，康宏財務以8938萬收購信盈國際。

未通知聯交所曹為關連人士

不過，《上市規例》定明關連交易必須以公告披露及在年報中匯報，並事先在股東大會中獲獨立股東批准。控方指，收購信盈為關連交易，而曹為關連人士，但3被告卻沒有向聯交所、康宏控股董事局及股東作出披露，而康宏控股2016年年報未有披露交易，不但阻礙聯交所執行規定，更剝奪了股東的知情權，未能對康宏控股作具充分認知的投資決定，其餘2被告則串同曹隱瞞收購為關連交易。

指3被告明知年報含誤導資料

3名被告於2017年3月29日出席了批核2016年年報的董事會會議，會議上董事同意及通過公開刊發年報，3名被告當時作為執行董事，明知年報中有資料涉虛假、誤導或欺騙，但仍贊同發表該年報。

案件編號：DCCC678/2019