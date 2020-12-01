人行易綱︰貨幣政策以幣值穩定為首要目標

《輔導讀本》於近日出版，中國央行行長易綱在書中發表題為《建設現代中央銀行制度》的署名文章。

中國《證券時報》12月1日報道，易綱從建設現代中央銀行制度的重要意義、內涵、重大舉措進行了詳細闡釋。他表示，建設現代中央銀行制度是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要任務，是推動高質量發展的內在需要，是應對國際中央銀行制度演變挑戰的必然要求。

建設現代中央銀行制度內涵豐富。其中，健全現代貨幣政策框架包括優化的貨幣政策目標體系、創新的貨幣政策工具體系和暢通的貨幣政策傳導機制。貨幣政策以幣值穩定為首要目標，更加重視充分就業。豐富貨幣政策工具箱，健全結構性貨幣政策工具體系。以深化利率市場化改革為抓手疏通貨幣政策傳導機制，更好服務實體經濟。

防止財政赤字貨幣化

中央銀行如何實現幣值穩定的目標？易綱認為，需要以市場化方式對銀行體系貨幣創造行為進行調控，前提是中央銀行能夠保持資產負債表的健康可持續。為此，必須實行獨立的中央銀行財務預算管理制度，防止財政赤字貨幣化，在財政和中央銀行兩個「錢袋子」之間建起「防火牆」，同時要防止中央銀行資產負債表承擔企業信用風險，最終影響人民幣信用。

文章介紹了建設現代中央銀行制度的重大舉措，一是完善貨幣供應調控機制，二是構建金融有效支持實體經濟的體制機制，三是建立現代金融機構體系，四是推進金融雙向開放，五是健全金融風險防範、預警、處置、問責制度體系。

其中，在健全金融風險防範、預警、處置、問責制度體系方面，易綱提出，要加強對系統重要性金融機構、金融控股公司和金融基礎設施統籌監管，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構和金融基礎設施納入宏觀審慎管理。