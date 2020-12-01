金管局余偉文：互聯互通基礎上爭取推出股票債券相關衍生工具

金融管理局總裁余偉文表示，香港的人民幣外匯和利率衍生品交易比較成熟，交易規則和監管要求與國際接軌，香港具有比較成熟的條件，為投資人民幣資產的國際投資者提供更好服務，金管局下一步會和內地緊密合作，在互聯互通的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，在風險可控的情況下，最大程度地滿足市場需求。

余偉文指，受疫情影響，全球經濟低迷，而中國最先能走出疫情，也是少數GDP能夠有增長的主要經濟體，是帶動全球經濟走出低谷的一股動力；另一方面，發達國家的超低利率環境估計會持續一段時間，對資產的回報率造成一定的壓力。這種背景下，人民幣資產的回報率，明顯高於大部分歐美地區的資產，對境外投資者具有相當大的吸引力。

他指，過去幾年，資本帳開放已取得很好的進展，可是要去實現更高水準的開放，其中一個重要課題就是要為市場提供更多風險管理的產品和管道，當國際投資者的人民幣資產比例上升，他們對風險管理的需求肯定會增加，若不能滿足這方面的需求，對於國際資本要進一步增持人民幣資產肯定會造成阻力。金管局下一步會和內地緊密合作，在互聯互通的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，在風險可控的情況下，最大程度地滿足市場需求。

余指，互聯互通機制自開通以來取得豐碩成果。人民銀行、金管局還有相關機構也繼續開拓創新，跟隨市場的需求，不斷推出各種優化措施，例如增加債券通的交易平台，完善結算安排，加大股票通的每日額度等。這些措施提升了運作效率，降低了交易成本，為投資者提供了更多元化的選擇。最近，內地監管部門推出了幾項債券市場對外開放的重要措施，包括優化國際投資者參與債券通的外匯安排等，香港會積極配合推進相關工作，更好的服務廣大投資者。

他續指，過去幾年，股票通和債券通都取得了非常好的成績，下一步還要把互聯互通擴展到其他資產類別，人民銀行今年6月聯同金管局及相關監管機構，宣布在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，現在三地監管機構正加緊制訂業務安排，希望爭取早日啟動理財通。