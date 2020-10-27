金管局余偉文：構思擴闊金融基建功能　冀緩解中小企向銀行融資難

金管局總裁余偉文於《匯思》撰文表示，作為香港經濟重要支柱的中小企，面對當前的經濟逆境，經營壓力倍增，維持穩定的信貸資金流對支援中小企尤為重要。若要緩解中小企長久以來融資難的痛點，便要擴闊金融基建的功能，方便中小企按其意願與銀行分享數據。

他續指，有了更全面、實時的數據，銀行可用數據科學進行詳細分析和評估企業的財務能力，讓銀行能更好管理風險之餘，也有助中小企更容易獲得銀行貸款，達致銀行和中小企雙贏的局面。他說，金管局正就上述概念作具體構思，期望不久將來可分享更多細節。

余偉文：銀行對中小企借貸較審慎

余指，多年來，中小企在借貸方面往往遇到較大困難，尤其是一些規模較小、經營經驗尚淺的企業。銀行審批貸款時，首先需要借款企業提供財務數據，例如財務報表，以評核企業的還款能力和控制信貸質素，但有關財務數據一般比較滯後，亦不全面，令銀行較難準確評估中小企的還款能力。為了管理風險，銀行往往對中小企借貸採取較審慎的態度，需要企業提供抵押品或擔保，令中小企獲取信貸變成艱巨挑戰。

他相信，如果能夠讓中小企更容易、有效地分享營商數據，例如每月甚至是每日的貿易和銷售數據，讓銀行可以獲取更全面、實時的信息，以掌握企業最新的經營狀況和業務前景，並進行更精準和客觀的風險評估，將有助中小企更容易、快捷地獲取銀行融資。

「預先批核還息不還本」等措施批出金額5900億

余指，過去數月，局方與銀行業界積極協調，鼓勵銀行善用本身的信貸空間，為企業繼續提供貸款，幫助它們渡過難關。金管局較早前宣布將今年5月推出的「預先批核還息不還本」計劃延長六個月至2021年4月（貿易融資貸款本金還款期則延長90天）。綜合銀行提供的統計資料，截至2020年9月底，就上述計劃及其他支援企業客戶的措施已經批出約49,000宗，涉及金額約5,900億港元。

余又指，香港按揭證券有限公司亦決定將中小企融資擔保計劃下八成及九成信貸擔保產品的延遲償還本金措施延長六個月至2021年3月底，延遲償還本金期由最長12個月增至18個月。兩項產品在今年首九個月共批出超過3,700宗申請，金額約110億港元。

至於按證公司今年4月新推出的「百分百擔保特惠貸款」，最近亦將每家企業最高貸款額，由6個月提高至12個月僱員薪金及租金的總和（最高500萬港元），並將最長還款期由3年延長至5年。余稱，特惠貸款自推出以來已為過萬家企業提供及時雨，涉及總金額超過270億港元。