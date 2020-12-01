企業WFH│渣打、花旗、恒地等公司　上班安排一文看清﹙持續更新﹚

財經快訊
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鑒於第四波疫情的發展，多間公司為了確保員工的健康及安全著想，同時考慮方案如何為客戶繼續提供服務，陸續宣佈彈性上班、在家工作之安排。

渣打銀行：強烈鼓勵員工盡可能在家工作

渣打表示，因應近期新冠肺炎疫情反彈，強烈鼓勵員工盡可能在家工作。部分需要在辦公室工作的員工，則會採取分組安排。渣打上周五（11月27日）開始已縮短營業時間。

花旗：密切關注疫情，鼓勵員工在家工作

花旗發言人稱，依目前最新情況，花旗鼓勵能夠在家工作的員工也在家工作。

HGC環球全域電訊︰明起恢復彈性上班安排

HGC今天﹙1日﹚宣布旗下香港員工由明天（2日）起恢復彈性上班安排直至另行通知。HGC環電亦因應不同國家之疫情，已為海外員工安排相應措施。

HGC環電是香港三大固網服務營辦商之一，集團包括高威電信以及23個海外辦事處，超過2,000多名員工。

恒基地產︰人手安排由各部門經理自行決定

恒基已於11月23日宣佈，實施彈性選擇返回家或在家工作措施，直至另行通告為止。

通告指出，有關實際人手安排由各部門經理自行決定，各辦公室將照常開放，與接待客戶或服務的相關崗位工作如常，部門經理可自行決定是否採取輪班制。

公司又指出，近日疫情迅速發展，加上冬季將至，上呼吸道感染的流行性感冒正漸次增加，呼籲同事注重保暖及飲食，佩戴口罩，並盡量減少不必要應酬。

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