林鄭：公務員周三起在家工作兩星期　強烈呼籲私營機構盡量跟從

新冠肺炎第四波疫情襲港，特首林鄭月娥今天（30日）召開記者會，公布最新防疫抗疫措施。其中，公務員將於周三起（2日）在家工作，除了提供緊急、必須公共服務的公務員外，其他政府僱員無需返回辦公室工作，只需留在家中工作。林鄭指出，是次安排約有逾半公務員在家工作，人數與七月中最高峰時期相約。 林鄭強烈呼籲私營機構經考慮疫情因素和機構運作需要，盡量安排員工在家工作。

2020年11月30日，特首林鄭月娥召開記者會，公布最新防疫抗疫措施。（羅君豪攝）

林鄭稱，為對抗第四波疫情，需減少人流和人群聚集，她宣布，由本周三（2日）開始，將安排公務員在家工作，為期兩星期。她形容，是次在家工作安排回到「最緊」的水平，指與七月中公務員在家工作的比例相約，約逾半公務員獲安排在家工作。

林鄭續指，除了提供緊急、必須公共服務的公務員外，其他政府僱員無需返回辦公室。林鄭提到，過往公務員在家工作的安排，令部分市民服務受到影響，故她要求個別部門安排僱員在家工作時需「更精準」，一些市民急切需要的服務需盡量維持，例如社會福利署申請綜援的服務，至於哪些緊急服務會維持運作，將交由個別部門另行公布最新服務安排。

林鄭又說，每次政府公布公務員在家工作後，社會認為有帶頭作用，不少私營機構、大學也會跟隨。她強烈呼籲私營機構以減少人流和人群聚集為原則，同時考慮機構運作需要，盡量安排員工在家工作。

被問到為何在第四波疫情爆發後一星期後，才公布在家工作措施，林鄭指出，過往需經過一至兩個步驟，在家工作的安排才提升至「咁緊」和「咁盡」的程度，又形容是次在家工作安排「跳晒往常步驟」，反映新一波疫情嚴峻。

下月15日前檢視情況

政府隨後發稿，宣布由下月二日起實施政府僱員特別上班安排兩星期至下月十五日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，政府會安排僱員留在家中工作，政府會密切監察疫情的發展，十二月十五日前再檢視情況，呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

政府發言人又表示，因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務，同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括體溫檢測和人流控制安排。