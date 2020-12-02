數碼港：2020年全球遊戲市場按年增19.6%　亞太區市佔率最高

疫情下，不少行業如零售及餐飲業受到極大衝擊。相反，對於電競行業卻帶來不少增長。數碼港發佈資料指出，2020年全球遊戲市場收入1,749億美元，按年增長19.6%。移動遊戲收入在今年將佔全球49%，當中大部份收入及遊戲玩家均來自亞太地區，可見其發展潛力之大。報告又指，預計到2023年，全球遊戲市場收入將會達到2,197億美元。

數碼港行政總裁任景信表示，「疫」市下，香港電競市場商機可說是影響不大，多個線上比賽及活動可如常舉行，覆蓋地區包括東南亞地區，香港，澳門，台灣等。數碼港除專注遊戲發展外，背後一直關注「創業及就業」、「遊戲」及「科技」三方面的發展。

數碼港自去年起透過多項計劃，包括「電競實習支援計劃」及「電競行業支援計劃」，向36個僱主提供超過540萬元資助，提供了73個實習崗位；另外122個項目包括電競比賽、活動、境外交流及發展等也獲得支援。

在簡佈會上，數碼港公眾使命總監陳思源被問到場地使用率，他表示雖然受疫情影響，但數碼港場地也會用作研討會、展覽之用，以及今年已舉辦12場比賽及活動。此外，他表示對2021年電競行業的展望感到樂觀，認為電競行業將會為未來帶來龐大商機，例如5G技術將為用戶帶來高速度體驗；體育項目如足球、賽車也將會利用擴增實境及虛擬實境代替實體賽事。

數碼港將於12月11及12日舉辦「數碼娛樂領袖論壇」以全線上形式舉行，主題為「數碼娛樂新常態：從遊戲邁向電競」。屆時將邀請邀請本地及海外重量級領袖作前瞻性分享，介紹遊戲與電競產業於新常態下的發展和未來商機所在。