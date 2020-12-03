美聯儲褐皮書：企業樂觀情緒減弱　小非農數據遠差於預期

12月2日，美聯儲（Fed）公布了由費城聯儲編制的最新經濟展望調查報吿褐皮書，數據採集自12個地方聯儲，採集時間截至日期為11月20日。報吿稱美國經濟保持温和擴張，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，企業對未來前景樂觀情緒有所減弱。

自上一份褐皮書發佈以來，美國經濟維持適度擴張。有四個轄區描述經濟增長微弱，另有五個轄區稱經濟活動至少在某些領域未達到疫情爆發前的水平。中西部地區三個地方聯儲指出，隨着新冠肺炎病例激增，經濟活動在11月初開始放緩。

分行業看，製造業、分銷和物流業、房屋建築業和成屋銷售的平均增長率高於平均水平，但許多地區的銀行貸款組合出現了一些惡化，特別是向零售業、休閒和酒店業提供的商業貸款，2021年拖欠債務增加的預期有所上升。

大部分地方聯儲表示，企業對經濟前景仍然樂觀，然而積極情緒已經減弱，受訪者列舉了對疫情的擔憂因素，如強制限制令（最近和未來），即將到期的失業救濟金和「暫緩驅逐令」的影響。

綜合報道，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）12月1日出席美國參議院銀行、住房和城市事務委員會聽證會時表示，美國經濟活動從第二季度的低迷中持續復甦，但近月經濟改善步伐有所放緩，旅遊和酒店等行業持續疲軟，經濟前景面臨巨大不確定性。

值得關注的是，受疫情和大型企業招聘人數減少拖累，美國11月「小非農」數據遠差於預期，連續第二個月走低，創下7月以來新低。具體來看，美國11月ADP就業人口增加30.7萬，低於預期值47.5萬，前值上修為40.4萬。

不及預期的「小非農」數據預示12月4日非農數據可能會讓市場失望。路透調查的經濟學家預計，美國11月非農就業人口增加50萬，低於前值63.8萬，11月失業率從6.9%小幅下降至6.8%。