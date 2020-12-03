中國部署加快實施RCEP生效工作　拜登顧問稱給美國敲響警鐘

中國國務院總理李克強12月1日主持召開國務院常務會議，部署加快做好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施有關工作，維護自由貿易，拓展合作共贏新空間。

會議要求，一是加強部門間協同配合，加快完成國內核準程序，推進貨物貿易、服務貿易、投資、自然人移動等領域開放，推進在貿易投資自由化便利化、知識產權保護、貿易救濟、電子商務、政府採購、中小企業和經濟技術合作等方面實行更高標準規則。

二是針對協定實施後區域內貨物貿易零關稅產品數量整體上將達90%等，要在關稅減讓、海關程序簡化、原產地規則技術準備、產品標準統一和互認等方面，抓緊拿出實施協定的措施，對快運、易腐等貨物爭取實現6小時內放行。協定中服務貿易總體開放承諾顯著高於成員國間現有自貿協定水平，要按照中國對研發、管理諮詢、製造業相關服務、養老服務、專業設計、建築等諸多服務部門作出的新開放承諾，逐一落實開放措施。落實投資負面清單承諾，清單之外不得新增外商投資限制。兑現首次在自貿協定中作出的知識產權全面保護承諾，將著作權、商標、地理標誌、專利、遺傳資源等全部納入保護範圍。落實電子認證和簽名、在線個人信息保護、網絡安全、跨境電子方式信息傳輸等條款。

RCEP對成員國的貿易利好。（新華社）

三是抓緊梳理完善與協定實施相關的規章制度，確保協定規定的約束性義務執行到位，確保國內行政措施和程序合規。

四是面向地方、商協會和企業加強協定實施宣介培訓，使各方面尤其是廣大企業熟悉和掌握協定規則，全面認識更大範圍、更高標準開放與競爭帶來的機遇和挑戰，努力在市場競爭中拓展合作發展空間。

中國商務部研究院副研究員龐超然對中國《經濟參考報》表示，加快推動RCEP落實生效，既是體現中國堅定推動經濟全球化自由化發展的大國擔當，也是以開放倒逼改革，加快國內法規制度與國際通行規則接軌，不斷完善涉外經貿法律及相關領域國內立法，在更大範圍、更寬領域、更深層次實施制度型開放的重要工作抓手。

另據路透社報道，擔任美國新當選總統拜登（Joe Biden）顧問的一名美國前官員坎貝爾（Kurt Campbell）12月2日表示，中國支持的一項新的亞太貿易協議（RCEP），以及北京對特朗普（Donald Trump）總統退出的一項區域協議（《跨太平洋夥伴關係協定》）的興趣，應該給美國敲響「真正的警鐘」。坎貝爾稱，由於太多的工人因貿易協議失去工作，美國需要更好地進行再培訓，重塑受全球貿易影響的就業崗位和經濟。

坎貝爾表示，RCEP的影響比預期的更深遠，中國對《跨太平洋夥伴關係協定》的興趣「非常重要」。