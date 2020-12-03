財匯局﹕已取得首批存於內地審計工作底稿　調查審計失當

財務匯報局取得首批存放於內地審計工作底稿，以進行與審計失當行為相關的調查，標誌國家財政部監督評價局與當局合作重要里程碑。

財匯局指出，隨著擁有內地業務上市實體對香港資本市場愈顯重要，與財政部監督評價局合作，為當局的策略重點。雙方合作建基於2019年5月22日所簽訂的諒解備忘錄，旨在按照相互依賴的原則就以下目標加強合作，包括加強上市實體審計的質素及可靠性﹑保障投資者及公眾的利益，加強公眾對審計的信任及投資者對資本市場的信心。

財匯局行政總裁 Marek Grabowski指出，這是令人欣喜的時刻。當局衷心感謝財政部監督評價局在審計底稿事宜上所提供的一切協助和支持。這是重要的一步，但只是個開端。期待這卓越的合作精神可延展至本局全方位的監管職能包括查察、調查及紀律處分，這對達至有效的監管成果十分重要。

財匯局主席黃天祐指出，在過去數月，新型冠狀病毒的肆虐帶來很多實務上的挑戰，但在財政部監督評價局的鼎力協助下，當局能夠獲取存放於內地的7個調查個案審計工作底稿。這顯示了備忘錄有效落實，運作暢順，促進本局與財政部監督評價局的合作，從而延展本局跨境審計監管的職能。雙方已就建立策略關係奠定了堅實基礎。透過備忘錄所達成的合作，將進一步鞏固香港作為穩健的國際金融中心的地位。

財匯局﹕7個調查個案已取得審計底稿

在備忘錄框架下，財務匯務局向財政部監督評價局提出了協助請求以取得存放於內地的審計工作底稿。截至目前為止，當局已就11個調查個案提出請求，其中7個調查個案已取得審計底稿。

雙方的合作範圍是在各自職權範圍內包括查察、調查及紀律處分監管審計業界。

備忘錄讓雙方能夠在相互依賴的原則下交流信息，在各自職權範圍依照相關的法例監管審計業界。