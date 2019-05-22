財務匯報局與內地財政部簽訂備忘錄　可請求獲取審計底稿

醞釀多年的中港審計底稿監管協作，終於取得新進展。財匯局宣布，與內地財政部監督評價局簽署合作備忘錄，局方可向內地提出請求，以獲取香港會計師事務所存放於內地的審計工作底稿。

料可助9宗個案展開調查

財匯局表示，雙方將加強審計監管合作，就查察、調查及紀錄處分等方面互相協助。財匯局主席黃天佑透露，隨着此份備忘錄落實，當局將可透過向內地請求審計底稿，展開9宗涉及內地審計師的個案調查，期望雙方合作交流，可助本港審計水平與國際接軌。

此外，財匯局修例於1月獲立法會通過，當局將於10月1日接掌上市實體核數師的監管工作。黃天佑稱，現正密鑼緊鼓籌備組織架構，有信心如期開展工作。

內地監督評價局局長郜進興（左二）形容，內地及香港「一家人好商量」，今次合作會較外國更密切及便利。（文顥宗攝）

轉交底稿需考慮內地保密法規

內地監督評價局局長郜進興則指，當局一直尋求與各國加強跨境監管協作，但形容內地及香港「一家人好商量」，今次合作不僅會較外國更密切及便利，亦會較中港2009年簽訂的協議更高效。

問及內地向香港轉交審計底稿時，會否考慮國家機密等因素，他回應指，當局會以遵從保密法規為前題展開相關程序。財匯局署理行政總裁林穎志則強調，由內地轉交的審計底稿，只會用於該局的監管工作，絕不會轉交第三方機構。