虛擬銀行｜Mox Bank將停止滙豐、中銀、恒生及大新eDDA轉數服務

虛擬銀行Mox Bank向客戶發出電郵，指2020年12月5日起，基於一些銀行作出的商業決定，不得不從「入錢」功能的銀行清單中把他們移除，受影響的銀行包括：中銀香港（2388）、大新銀行（2356）、恒生銀行（0011）及滙豐銀行。若用戶較早前沿用上述4間銀行設定了重覆入錢指示，Mox Bank將停止執行該指示。

同日起，更新「入錢」功能的銀行清單，包括渣打銀行、信銀國際、建行亞洲、星展銀行、南洋商業銀行、東亞銀行（0023）。虛擬銀行眾安銀行12月6日起加入清單。Mox Bank指，這項更新僅影響客戶其中一個轉數至Mox的途徑，客戶仍可用其他免費及便利的轉數方法。

Mox Bank的「入錢」功能涉及電子直接扣賬授權（eDDA）。Mox Bank回覆《香港01》查詢時指，由於一些銀行將會對使用此轉錢方法的資金收取費用（包括一項收費百分比會隨轉賬金額遞增的費用），因而更新了支援「入錢」功能的銀行清單，以繼續為客戶提供這項免費、便利的轉錢服務。

滙豐發言人回覆指，由於收費屬於銀行與相關機構的雙邊協議，不便評論。滙豐強調一直致力支持香港金融業多元化及可持續的發展。

恒生銀行回覆指，一向積極與不同機構合作，為市場提供廣泛和全面的金融服務，該行與其他銀行為客戶提供設立直接付款授權的服務安排，會根據商業原則商議銀行之間的收費，由於相關收費屬於商業協議，不便公開透露其內容。

金管局：不會干預雙方擬定的收費水平

金融管理局回覆指，銀行與其他轉數快參與機構之間會就一些特別服務要求（如透過轉數快設立eDDA後以直接扣帳方式進行跨行轉帳）自行協商，並因應所需服務的複雜性、成本、風險及服務要求等因素釐定有關收費，金管局一般不會介入轉數快參與機構之間的商業協議以提供指引或干預雙方擬定的收費水平。至於資金調撥方面，個人客戶除了可以透過轉數快以直接扣帳方式進行跨行（包括虛擬銀行）及電子錢包轉帳外，亦可選擇以即時轉帳方式進行。據局方了解，現時所有銀行及電子錢包營運商均不會就有關即時轉帳服務收取費用。

Mox Bank電郵通知客戶入錢新安排。

Mox Bank又提醒，轉數快系統將於2020年12月6日凌晨1時至上午9時進行，期間不能在Mox App上使用轉數服務、轉數快登記，以及入錢功能。