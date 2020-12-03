機管局﹕未來10年投資逾400億元　提升機場運力與功能

機管局於未來10年，即至2030年將投資超過400億元於提升機場運力與功能，塑造機場成爲新地標，協助推動香港以至區域的經濟發展。

機管局指出，SKYCITY 航天城是發展機場城市的重要部分，其中新世界發展的「11 SKIES」將會是全港最大型的綜合購物、餐飲、娛樂設施，將於2022至2025年分階段落成，引入超過800間商店，涵蓋逾120種餐飲概念，並設全港最大的室內娛樂區及三幢甲級寫字樓。而富豪酒店集團的「麗豪航天城酒店」於明年落成，將提供約1,200間房間。

與此同時，亞洲國際博覽館將展開第二期發展，將設全港最大、可容納2萬人的室內表演場地。亞博館二期落成後，展覽設施總樓面面積將增至10萬平方米，與鄰近的 SKYCITY 航天城發展產生協同效應，機場將成為一個吸引旅客及市民的新地標。

機管局又指出，機管局就毗鄰機場的港珠澳大橋香港口岸人工島提交的發展建議，重點為提升機場的服務，並配合機場城市的發展。有關建議獲政府支持。機管局計劃於香港口岸人工島發展自動化停車場，分階段提供約6,000個泊位予轉機及訪港旅客使用。經港珠澳大橋到香港國際機場轉機的 “Park and Fly” 旅客可以經連接至機場多式聯運中轉客運大樓的封閉式行車天橋直接前往機場登機閘口，過程中無需辦理出入境香港手續。“Park and Visit” 訪港旅客則可通過「航天走廊」前往SKYCITY航天城或前往香港其他地區。

機管局又表示，計劃設立位於東莞的「香港國際機場物流園」及在機場三跑道新填海區的「空側海空聯運貨運碼頭」。此項目能為本港物流業界創造嶄新的空運模式，為香港國際機場帶來額外貨量及業界的增長動力。未來內地出口貨物可於東莞物流園完成清關、安檢、打板及收貨等步驟，通過海路運送至香港國際機場禁區的空側貨運碼頭，直接轉運到世界各地。至於進口内地的空運貨物，運抵香港後可於空側貨運碼頭直接運到物流園，期間無需於香港清關。其間貨物均會以符合香港空運貨物保安的方式運送。預計明年將推行先導計劃，試行海空貨運聯運模式。

此外，香港國際機場亦積極發展高增長、高價值的空運服務，例如運送溫控貨物的服務，包括藥物及疫苗，以及把握電子商貿帶來的機遇。由阿里巴巴旗下菜鳥網絡牽頭的合資公司正在機場發展高端物流中心，預計每年可為香港額外增加170萬公噸空運貨量，而敦豪中亞區樞紐中心擴建後預計可將運力增加50%至106萬公噸。

機管局行政總裁林天福表示，機管局去年五月提出『機場城市』的願景及發展藍圖。很高興『機場城市』理念得到特區政府支持。『機場城市』的理念旨在充份利用機場獨特地理位置的優勢，把握各項新基建帶來的機遇，有機、無縫地結合機場核心功能與相關產業，發揮强大協同效應。『機場城市』藍圖中的各項中長期發展計劃，將強化香港機場的國際航空樞紐功能，並為香港建造一個新地標。