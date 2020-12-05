蔚藍東岸今銷售161伙　截至傍晚6時半暫沽出66伙｜持續更新

五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸今日進行次輪銷售，涉161伙，開放式戶折實售453.45萬元起，整批折實均價20,660元。今日分兩組銷售，早上9時由最少購兩伙的A組大手買家揀樓。其後，為認購最少一伙的B組一般買家揀樓。

【18:30】暫沽出66個單位

截至傍晚約6時半，市場消息指沽出66伙，佔可供銷售單位約40%。

【13:00】暫沽出44個單位

市場消息指，截至下午1時許，暫沽出約44個單位，佔可供銷售單位27%。

【12:05】中原：一、兩房戶較受歡迎

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，蔚藍東岸今日進行首輪銷售，項目首一小時售出約30伙 ，以一房及兩房單位最受歡迎。他又指，第四波疫情來襲，限聚令下，市民多留家避疫，令睇樓及銷售活動打了折扣。

【12:00】方俊：已因應限聚作調整及安排

發展商指，蔚藍東岸今早進行第二輪銷售，因應限聚要求，客戶之間均要二人一組，保持社交距離，五礦地產營銷及市務總監方俊表示，已因應情況作出調整及安排，客戶對於流程及秩序滿意。

【11:55】美聯︰大手客擬1400萬購兩伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有大手客擬「一客兩食」 ，涉資約1400萬元，購買一伙兩房及一伙一房單位，計劃作投資收租用途。他又指，今批80及90後年輕客佔六成，與首批相若。他預料入伙後項目實用呎租可達約60元，回報率逾3厘。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓

+ 6 + 6 + 6

項目上周六（28日）首輪銷售後，即加推138伙，折實售價介乎453.42萬至1,876.62萬元，折實呎價由17,938元至24,762元，折實均價20,660元，較上一張價單加價逾4%，較首批的17,688元，更提價近17%。