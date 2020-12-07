證監上季持牌機構數目按年增2.4%　紀律處分兩家持牌機構

證券及期貨事務監察委員會（證監會）發佈第三季報告。報告顯示，截至9月30日止，持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,048，按年跌1.2%；其中持牌機構的數目為3,122家，按年增2.4%。

截至9月30日止季度內，證監會對持牌機構進行了80次（按年下跌18.1%）現場視察，以查核其機構遵守監管規定的情況。

此外，該會認可了公開發售的40隻單位信託及互惠基金（包括25隻在香港註冊成立的基金）和73項非上市結構性投資產品，同時，審閱了61宗新上市申請，其中包括兩宗來自具有同股不同權架構的公司的申請，及7宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

截至9月30日6個月，在香港註冊成立的證監會認可基金的整體淨流入額為70.62億美元，主要源於債券基金及指數基金。

對7名人士進行紀律處分

在內地與香港ETF互掛方面，證監會與中國證券監督管理委員會在香港與內地交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱ETF）互掛計劃下批准了四隻ETF。

證監會於期內對兩家持牌機構及7名人士採取紀律處分，罰款總額達670萬元。10月，高盛（亞洲）有限責任公司因犯有嚴重監管缺失而譴責及罰款3.5億美元。

證監會今季錄得7.32億元的收入，較去年同期增加94%。證券市場每日平均成交額為1,490億元，較上季所錄得的1,190億元上升25%。季內開支為5.26億元，較上季輕微上升，並較去年同期增加8%，錄得2.06億元的盈餘。