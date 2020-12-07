許智峯戶口遭凍結　基金經理Kyle Bass籲美國政府應全面制裁滙豐

前立法會議員許智峯，日前指出其本人及家人在包括滙豐銀行等多家銀行的帳戶遭到凍結，其後大部份戶口已獲銀行解凍。

事件引起美國基金經理Kyle Bass關注。他於《Twitter》發推文指出，滙豐凍結香港民主派議員銀行帳戶，美國政府應全面對滙豐制裁；又指出目前該行帳戶持有人，面臨其存款遭沒收風險。

It’s time the United States 🇺🇸 sanctions HSBC once and for all. HSBC is doing the bidding of the Communist Party of China by freezing accounts of democratic lawmakers in Hong Kong.Account holders will flee in droves now that their deposits are at risk of seizure. #HSBC @SecPompeo https://t.co/aHWHA9X5CH — 🇺🇸Kyle Bass🇺🇸 (@Jkylebass) December 6, 2020

滙豐早前稱︰不評論個別個案

流亡英國的許智峯早前表示，在宣布流亡後，自己和家人的銀行戶口遭凍結，涉及幾百萬元的存款。據悉，被凍結戶口涉及最少3間銀行，包括滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港。

不過，許智峯聲明發表後3小時，許在社交網站透露，其家人的滙豐銀行戶口突然被全部解凍，他的戶口亦獲部分解凍。

滙豐發言人今日（7日）回應事件時稱，不評論個別個案，但對於有報道指滙豐限制有關人士銀行服務的傳言，批評有事實被歪曲，並感到非常失望。