許智峯戶口遭凍結　基金經理Kyle Bass籲美國政府應全面制裁滙豐

財經快訊
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前立法會議員許智峯，日前指出其本人及家人在包括滙豐銀行等多家銀行的帳戶遭到凍結，其後大部份戶口已獲銀行解凍。

事件引起美國基金經理Kyle Bass關注。他於《Twitter》發推文指出，滙豐凍結香港民主派議員銀行帳戶，美國政府應全面對滙豐制裁；又指出目前該行帳戶持有人，面臨其存款遭沒收風險。

滙豐早前稱︰不評論個別個案

流亡英國的許智峯早前表示，在宣布流亡後，自己和家人的銀行戶口遭凍結，涉及幾百萬元的存款。據悉，被凍結戶口涉及最少3間銀行，包括滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港。

不過，許智峯聲明發表後3小時，許在社交網站透露，其家人的滙豐銀行戶口突然被全部解凍，他的戶口亦獲部分解凍。

滙豐發言人今日（7日）回應事件時稱，不評論個別個案，但對於有報道指滙豐限制有關人士銀行服務的傳言，批評有事實被歪曲，並感到非常失望。

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