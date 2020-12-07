警指涉挪用眾籌款項　許智峯：光明正大　警打壓有利益衝突之嫌

前立法會議員許智峯日前表示，自己及其家人的銀行戶口被凍結，其後稱部分戶口獲解封，惟今早戶口再被凍結。國安處高級警司李桂華今日（7日）再指，警方估計有人以眾籌為名，涉嫌挪用自己及他人戶口獲益，涉款85萬港元，故暫時凍結許智峯及相關人士的戶口調查。 許智峯下午再就事件回應，指他去年底發起的「私人檢控抗警暴眾籌」，所籌得金額由始至今只存於律師樓戶口，期間並無轉往任何其他戶口，「更遑論所謂『挪用』」，他在社交網站再公開有關眾籌的核數報告，強調自己光明正大，歡迎公眾查閱。

許智峯在社交網頁再公開有關眾籌的財政報告，報告由去年12月8日至今年6月30日，顯示眾籌款項所得為3,623,983元，支出為1,428,940元，其中1,126,137元為法律費用，餘額為2,195,043元。許智峯重申，所籌得金額由始至今只存於律師樓戶口，期間並無轉往任何其他戶口，「更遑論所謂『挪用』」。

許智峯續指，眾籌所得款項由始至今與其個人戶口及家人戶口完全無關，又指若如警方所指控「金錢流向可疑」等，應該進一步公開說明細節，說明有客觀合理可疑之處，否則只流於政權對異見者的政治打壓、抹黑滋擾行為。

許智峯又說，眾籌至今已一年，眾籌所支付的私人檢控及司法覆核案等件已經全面展開，警方突然在他宣布流亡後翌日凍結他及其家人戶口，認為時間之脗合足證行動是警方的政治報復，又指「而眾籌的官司針對警員干犯刑事罪行，警方打壓這次眾籌本身亦有利益衝突之嫌。」

許智峯重申，警方至今未有解釋為何他及家人戶口「凍結又解凍」的情況，認為警方處事兒戲，「為了政治打壓一位流亡議員而放棄整個銀行體系的信譽」。