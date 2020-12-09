內地2009年來首次出現通縮　11月CPI按年跌0.5%　豬肉價大瀉12.5%

中國國家統計局發佈了11月份全國居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據。

11月份，CPI按年下降0.5%，為2009年首次出現通縮。其中，城市下降0.4%，農村下降0.8%；食品價格下降2.0%，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降1.0%，服務價格上漲0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.5%。首11個月，全國居民消費價格比去年同期上漲2.7%。

各類商品及服務價格按年變動情況

11月份，食品煙酒類價格按年下降0.7%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，蛋類價格下降17.1%，影響CPI下降約0.11個百分點；畜肉類價格下降7.3%，影響CPI下降約0.53個百分點，其中豬肉價格下降12.5%，影響CPI下降約0.60個百分點；鮮菜價格上漲8.6%，影響CPI上漲約0.20個百分點；鮮果價格上漲3.6%，影響CPI上漲約0.06個百分點；水產品價格上漲1.0%，影響CPI上漲約0.02個百分點。

其他七大類價格三漲一平三降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲2.5%、1.5%和1.0%；生活用品及服務價格持平；交通和通信、居住、衣着價格分別下降3.9%、0.6%和0.3%。

PPI按月由平轉漲 按年降幅有所收窄

11月份，工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖，工業品價格繼續回升。從按年看，PPI下降1.5%，降幅比上月收窄0.6個百分點。

其中，生產資料價格下降1.8%，降幅收窄0.9個百分點；生活資料價格下降0.8%，降幅擴大0.3個百分點。主要行業中，價格漲幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲4.1%，擴大1.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲2.0%，擴大1.7個百分點。

價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降29.8%，收窄0.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降16.3%，收窄2.2個百分點；化學原料和化學制品製造業，下降3.0%，收窄3.0個百分點；煤炭開採和洗選業，下降2.9%，收窄2.6個百分點。