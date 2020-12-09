內地「姜你軍」再現　生薑價攀升至近5年高位　市民直呼吃不起

內地11月份消費物價按年跌0.5%，為2009年以來首次出現通縮。不過個別食品價格卻持續上漲，其中生薑批發價格在今年10月上旬時，已處於近5年高位。看來名嘈一時的「姜你軍」，即市民被薑價上揚將了一軍的情況，在神州大地又再現。

《南方日報》12月9日報道，據中國農業農村部的統計數據顯示，9月初以來，生薑（老薑）全國批發價中間價在每公斤12元至15元（人民幣‧下同）之間。而據中國薑網統計的情況來看，今年全國的生薑價格在10月上旬已達近5年的高點位置，目前仍處於較高位置。

「天氣轉涼以來，生薑漲價明顯。」蘇寧家樂福超市（華南區）有關負責人介紹，目前家樂福生薑進貨價格為每公斤10元。中國薑網專家分析，貨源按年減少了，除新產區以外，去年大部分地區的種植面積並未增加，而整體的產量又因乾旱、澇害、病蟲害等有所下降。

此外，生薑行情看漲情緒持續高漲，農戶惜售心態較強，也推動生薑價格走高。

再者，出口也起到一定提振作用。生薑因其特殊的藥用、保健作用在各國受到一定推崇，從全球範圍內來看，中國的出口供應是有保證的。

薑價攀升有市民直呼吃不起

生薑價格高企在內地多個地區皆可見。有內地傳媒於廣東省陽江市內街市發現，生薑價格由去年同期的每公斤10至12元，上升至每公斤16到22元。有市民直言「吃不起」。

除了生薑外，大蔥及大蒜價格亦上揚。山西太原市農副產品市場有菜販指出，當地大蒜一般是在7月上市，當時每公斤零售價為1元，4個多月後已價格已升1倍。