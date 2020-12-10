標普道瓊斯指數剔出21間中資企業　中芯國際、海康威視在列

標普道瓊斯指數（S&P Dow Jones index）昨日公佈，將21家中資企業剔出其股票和債券指數，當中包括中芯國際和海康威視等。

標普道瓊斯指數表示，將於12月21日起，將10家中資公司剔出逾48隻指數。同時，將於2021年1月1日開始，在固定收益指數中剔除另外11家中資企業。指數公司又指，將會繼續監察實體清單的更新，以及進一步釐清行政命令的範圍，及其他相關事項。

中芯國際總部位於上海，2019年5月曾主動從美股退市。（視覺中國）

這份名單中，被移除的股票證券涉及公司，包括中國中車股份有限公司（CRRC）、中國交通建設股份有限公司（CCCC）、中國化學工程集團有限公司（CNCEC）、中國核工業建設股份有限公司（CNECC）、中國東方紅衛星股份有限公司（China Spacesat Co., Ltd）、中國建築國際集團有限公司、中國鐵建股份有限公司（CRCC）、曙光信息產業股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司和中芯國際（SMIC）。

海康威視長期在全球視頻監控領域市場佔有排名第一。（VCG）

固定收益證券涉及之公司，則包括中國航空工業集團有限公司、中國航天科工集團公司、中國航天科技集團公司、中國交通建設股份有限公司、中國電子信息產業集團有限公司、中國電子科技集團有限公司、中國廣核電力股份有限公司、中國化工集團公司、中國化學工程集團有限公司、中國核工業集團有限公司、中國核工業建設集團有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國船舶重工股份有限公司、中國兵器裝備集團公司、中國船舶工業集團公司、中國三峽集團公司、中國中車股份有限公司和中芯國際。