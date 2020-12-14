智慧城市藍圖2.0出爐 洪為民︰須建立體系促進數據應用

政府上周四﹙10日﹚公布《香港智慧城巿藍圖2.0》，提出超過130項智慧城市措施。華人大數據學會執行主席洪爲民撰文稱，下一步要看如何儘快落實，應用更廣泛固然重要，但政府也需要想想在粵港澳大灣區背景下的跨境非敏感數據的信息流工作，以及研究為數據立法，為建設智慧灣區一同努力。

洪爲民表示，要展示城市的智慧，重要是我們的智慧城市大腦不單擁有眾多數據匯集而成的大數據，也要建立一個能溝通與處理模式，才能方便流動，由需求帶動更多便民的應用。這方面，一是要解放思想，多點利用民間智慧，二是要建立促進數據應用以及數據成為資產的法律支撐和交易體系。數據如果不通，應用不到，再開放多少數據也是徒然。

洪為民提議，本港再工業化可以考慮發展基因科技產業。（黃寶瑩攝）

洪續稱，政府要多鼓勵企業利用這些數據開發創新應用，讓數據除了方便市民外，也能創造價值。政府未來的工作需要進一步打破「信息孤島」問題，把不同部門的數據好好溝通起來，利用數據化手段去協助政府的治理。其中機器可讀（Machine Readable format）雖然業界提出已久，但看看現時以PDF 形式去公布染疫人士的大廈名單、航班等，就知道路還很長。

他補充，最近才知道，原來政府去年已經推出支持創新的政府採購政策，改變了以前一直為人疚病的”Proven solution”的反創新採購規定。可惜宣傳還是不足，政府帶頭作示範作用，令市民感受到香港科技初創產品與我們息息相關，就可以營造更好的科技氛圍，吸引更多人從事研發工作。

另外，洪爲民建議要研究如何開展跨境數據工作，例如從食物安全，貨物資訊等非政治敏感數據入手，與大灣區其他城市一同研究如何打破現時信息流不通暢的困局，甚至以多少數據能夠跨境應用作為表現指標之一，一同為建設智慧大灣區而共同努力。