智慧城市關乎香港人的生活質素

瑞士洛桑國際管理發展學院和新加坡科技設計大學公布2020年度「全球智慧城市指數」，新加坡芬蘭赫爾辛基及瑞士蘇黎世居三甲，香港升5位排32。排名縱然上升，但這次疫情中香港應變不力，正好提醒政府還須加把勁。

香港政府在2017年公布的《香港智慧城市藍圖》，提出智慧出行、生活、環境、市民、政府及經濟六個範疇，以令香港成為智慧城市。但實際上，香港的科技發展有限，所謂的智慧政策主要是智慧燈柱、Wi-Fi連通城市計劃等。就以Wi-Fi為例，政府熱點覆蓋地點有限，要依賴機場、商場等提供熱點，才能增加覆蓋率。

瑞士及新加坡合辦的「智慧城市指數」，訪問全球109個城市的市民，收集他們認為智慧科技對健康與安全、流動性、活動、機會及治理的幫助。香港排32，當中以科技棄置廢物、購票等層面受訪者給予較低分。雖然總體排名上升5位，或許是好消息，但考慮到疫情期間香港的應變不力，其實這次調查對香港的警惕大於鼓勵。

科技普及關乎社會平等

正如負責調查的學者指出，是次排名較高的城市多數抗疫也不俗，認為雖不能論證智慧城市是疫情的解決辦法，但相信科技有助抗疫。回看香港，就以Wi-Fi為例，正當全球各大城市陸續發展全城免費WiFi甚至高速上網服務時，香港有基層學生在疫情期間，沒有足夠上網數據應付學習需要，甚至有人連電腦也沒有。當社會要求政府直接支援失業市民，而非派錢給企業僱主時，勞工及福利局局長羅致光拒做的理由，竟包括建立新電腦系統需時，也反映政府的資訊科技程度也落後。

智慧城市能便利生活，有助社會應變及解決新問題，但若然科技不夠普及，基層市民便會因經濟能力而處於劣勢，科技鴻溝與貧富差距互相惡化。尤其是疫後的生活及經濟模式正在轉變，更多事情正改為雲端上進行，科技能力對生活素質的影響更大。因此政府不能期望只由商界來發展科技，還必須扮演主導角色，令智慧城市由政策口號，變成落實到生活每個層面，確保每一名市民都能受惠。

創新及科技局承諾今年會公布《香港智慧城市藍圖2.0》，推動5G網絡發展和應用，包括資助擴大光纖網絡，以及開放更多政府物業、有蓋巴士站和電話亭等安裝基站，支援5G網絡建設。政府能否加快步伐，追上科技發展的節奏及疫後的大轉型，實在關乎市民的生活質素以及社會公平。