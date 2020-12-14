達里奧：今年為歷史轉折點　資本市場及儲備貨幣將現大變化

橋水基金（Bridgewater Associates）創始人達里奧（Ray Dalio）12月12日在「三亞·財經國際論壇」上預言，2020年將成為一個轉折之年，中國在國際格局中的重要性將發生重大變化。

中國《21世紀經濟報道》周日（13日）報道，達里奧指出，當前，有三大力量將推動國際格局的演變，分別是債務高企和貨幣氾濫、貧富差距擴大和政治分歧加劇、以及中國崛起對現有大國的挑戰。

基於這三個力量，達里奧認為，世界格局將發生變化。橋水基金通過8個指標對自16世紀以來的大國實力進行衡量，包括教育、金融、創新、科技、貿易、經濟產出、金融中心地位以及儲備貨幣地位。結果發現，可以明顯看到中國在崛起。

達里奧說，「中國已經成為最大的貿易國，而從國內生產總值（GDP）產出來說也跟美國相當，只有兩個指標還落在後面，分別是金融中心地位和儲備貨幣地位。」

橋水達利歐被稱為美國對衝基金之父。（路透社）

達里奧說，「當前，中國資本市場在擴大開放，而世界對中國的投資還相當不足，卻過分投資了美國。中國有很多市場是相當有吸引力的。我相信，我們正處於一個轉折點上，2020年在歷史上將會被銘記為一個轉變之年，從這一年開始，中美及其資本市場和儲備貨幣的重要性將會發生變化。」

此外，達里奧說，中國今年的經濟增速預計能達到2%，將是全球唯一實現正增長的主要經濟體。與此同時，中國還在不斷擴大開放，在2015年的時候僅有2%的市場對外開放，而現在這一比例已經達到了60%，將讓更多的金融投資者受益。

達里奧指出，在新冠肺炎疫情之下，美國出現了各種社會問題，以及需要被嚴格監控的赤字問題，這就會給中國帶來很大的有利影響。「整個世界正在失去美元這種儲備貨幣的力量，美國不得不向全世界發債，它需要借更多的錢，發更多的債，而當今的世界上已經充斥了大量的債券，所以我說現在是一個轉折點，在對比之下我們就看出，中國的表現確實要亮麗的多。」