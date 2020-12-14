金管局劉應彬：冀就數字貨幣和跨境支付能與內地緊密合作

金管局高級助理總裁劉應彬出席一個金融科技峰會時表示，粵港澳大灣區是國家重要的增長引擎，也是金融科技創新的腹地，要發展為區內的金融科技中心，推動跨境合作尤其重要，特別是內地與香港的跨境應用，局方未來期望在數字貨幣和跨境支付方面能與內地有緊密的合作，因此相信更緊密的跨境金融科技合作會為兩地的科創企業帶來更大的發展機會。

他說，過去一年，香港在面對疫情和內外複雜的形勢之時，金融體系依然保持穩定，銀行體系保持穩健，存款總額穩步上升，貨幣市場方面，聯繫匯率制度有序運行，牢牢穩住了投資者的信心，各種數據都在反映國際投資者對香港作為國際金融中心的信心，強而有力擊碎了所謂「走資」的傳言和謠言。

劉應彬又指，今年香港的集資活動依然非常活躍，頭10個月，IPO集資額已超過320億美元，按年增加66%，同時香港與內地間的金融聯動不斷加強，互聯互通機制的交投量穩步上升，「滬港通」和「深港通」今年首三季的日均交易量達1,100億元人民幣，「債券通」近200億元人民幣，按年增長均超過115%，充分體現了香港作為內地市場引進國際資本的橋樑角色，香港在面對各項嚴峻挑戰時仍能穩步向前，迎難而上，相信往後會有更穩固的基礎繼續發展，並為國內外的金融和科創企業帶來更大的發展機遇。

余偉文：氣候變化對經濟威脅未除

另外，金管局總裁余偉文出席另一場合時表示，氣候變化為人類健康和經濟帶來的威脅未有消失，目前是投資解決氣候變化項目的好時機，金管局與世界銀行旗下的國際金融公司（IFC）簽合作協議，成立「綠色商業銀行聯盟」，聯盟匯聚金融機構、銀行業、研究機構及科研技術提供者，冀建立互相學習的平台，協助銀行把綠色金融納入其核心業務。