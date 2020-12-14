中國社科院：明年中國經濟增長約7.8%左右

今日（14日）中國社科院發表2021年《經濟藍皮書》，受今年經濟增長基數較低的影響，同時考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節，以及國內外的不確定性，預計明年中國經濟增長7.8%左右。

社科院工業經濟研究所黨委書記、副所長李雪松在發佈會上表示，對明年中國的經濟預測差別比較大，有的認為在10%以上，但對明年的預測，可能因為是2021年，特別是上半年，疫情發展態勢的超預期變化而存在調整的風險，所以這個預測只是一個參考。

報告指，中國在疫情下是全球唯一實現正增長的主要經濟體，但由於疫情影響持續，經濟發展仍面臨不同困難，包括市場需求仍滯後於生産、部分企業經營仍然較為困難、結構性失業等，來年經濟要堅持「穩中求進」的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，保持必要的財政支出規模，亦要密切關注歐美等主要發達國定的央行貨幣政策調整，防止熱錢大規模流入、流出，衝擊內地經濟。

李雪松說建議財政赤字率按照3%左右安排，繼續發行專項債券，不再發行抗疫特別國債。他又指出，隨著國內經濟社會發展較快恢復，貨幣政策應目前適時逐步退出疫情期間穩健偏寬鬆的狀態，回歸穩健中性，同時加大對小微企業和個體工商戶的信貸支援力度。