大行明年預測一文看清︰恒指逼3萬點　列6重磅股　三行齊撐這資產

臨近年尾，各大金融機構均發表2021年的展望。今日滙豐私銀、渣打、光大新鴻基分別發表報告，對2021年作出投資預測。

滙豐私銀：明年年底恒指目標29970點

滙豐私人銀行預計，全球開始接種新冠疫苗，經濟步入復甦周期，而且各大主要央行維持低利率政策，流動性繼續充裕，有利明年風險資產價格表現。該行預計明年年底恒指目標位於29970點；國企指數則在11950點，續尋找具有結構性增長的優質企業。

滙豐睇好並增持黃金，預期在疫苗面世後，黃金走勢較穩定，明年目標價每盎司1,900美元水平。（資料圖片／香港01）

亞洲首席市場策略師范卓雲認為，在美聯儲繼續維持零息政策之下，美元明年仍會偏弱，預期人民幣明年首季升至6.45兌1美元，年中進一步升至6.4。但她不認為人民幣會大幅升值，因人民幣升值會對內地出口企業帶來沉重打擊。

滙豐睇好並增持黃金，預期在疫苗面世後，黃金走勢較穩定，明年目標價每盎司1,900美元水平。

光大新鴻基：港股3大投資板塊 6隻重點股

光大新鴻基證券估計，2021年恒指有機會再度挑戰29,000點水平，低位預計處於24,000點。恒生科技指數方面，估計在科技股估值調整後，明年可高見9,000點至10,000點水平。而國企指數的全年目標為11,500點，而上證指數全年的目標為3,700點。

選股方面，光大新鴻基提出三大投資主題，包括公路板塊待重估、新能源材料可關注、消費受惠內循環。該行推薦深圳高速（0548）、越秀交通基建（1052）、贛鋒鋰業（1772）、信義光能（968）、滔博（6110）、頤海國際（1579）。

人民幣方面，由於預期明年油價回升及美元反彈，兩者對人民幣構成壓力，該行則料在6.5至7.1運行。另外，該行更睇好黃金再次挑戰每盎司2,075美元的高位，在樂觀的情況下年底或有機會上試每盎司2,300美元。

渣打：在岸人民幣或高見6.3

渣打預計在拜登上台後，中美關係未必轉佳，但出現極端風險事件的機會較細，中國資產將更好反映基本面，並預期人民幣會繼續升值，因基本面比所有環球貨幣更好。該行料在岸人民幣明年上半年升值至6.3水平，如果年中前全球疫情受控，或輕微回落至6.45。

大宗商品方面，該行料明年布蘭特期油平均每桶44美元，年底時升至50美元；金價則預期升至平均每盎司2,075美元。