德勤：本港新股集資全球第二　僅次納斯達克　明年或破紀錄

德勤中國發表最新的IPO市場報告，該行預計本港2021年將錄得120至130隻新股上市，當中4至5隻集資額逾百億的超大型新股，並有逾10隻第二上市的公司，合共新股融資額超過4,000億元，有望突破2010年的歷史紀錄。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興指，2020年全球新股市場排名，估計由美國納斯達克位居第一，共有203隻新股上市，集資額達4,410億港元；其次是港交所，共有145隻新股，融資額達3,973億港元；第三位是上交所，共有228隻新股，集資3,799億港元；紐交所及深交所分別排名第四及第五，分別錄得43隻新股、2,629億元融資額及160隻新股、1,432億元融資額。

綜合全球十大新股集資，當中5隻分別在港交所及上交所上市，而當中4隻更是佔據前四位置，以中芯國際「回A」融資額最高，達588億元。

本港2020年新股上市數量按年下跌12%，集資額則上升26%；期內共有16隻為超大型新股，其中6隻屬於第二上市股份。另外，年內有14隻未有盈利生物科技股上市，另外亦有9隻第二上市新股，以及4隻同股不同權的企業上市。

料明年新股集資額4000億元

德勤指，今年新經濟股上市活動更活躍，由2019年的39隻，增至今年的41隻，集資額更由1,498億元，大增至2,343億元。該行稱，今年有更多第二上市及大型內地新股來港上市，佔本港新股上市的數量74%，融資額更佔98%。

內地方面，受惠新證券法及創業板注冊制，內地新股發行速度大幅上升，由201隻增至388隻，集資額更由2,491億增至4,645億元。德勤認為，隨著科創板即將加入互聯互通後，相信中港兩地交流會更加密切。

對於未來中概股加快回流香港，德勤認為港交所在審批方面會有一定操作，並非因為企業在外地已經上市，而不作審批，即使當中一定核免，但港交所亦會審視讓優質的公司來港上市。

歐振興預計，明年香港新股市場集資額達4,000億元，料繼續與上交所及納斯達克競逐全球首三大的位置。對於螞蟻集團上市失敗，他不評論個別公司會否再申請上市，僅強調明年有4至5隻大型新股，將帶動本港新股集資再創佳績。