國泰11月日均載客1261名　預告下半年虧損更甚上半年

國泰航空（0293）顧客及商務總裁林紹波表示，由於疫持續影響多個國家及香港的旅遊業，且11月中本港政府更進一步收緊以致客運業務未見實質改善的跡象，平均每天僅接載1,261名乘客，乘客運載率處於18.5％的低水平，兩者均較十月份僅微增。

國泰指，按照12月的運力，今年下半年的平均運力為疫情前水平的8.4%，而上半年的平均運力為34.3%。因此，連同10月時公佈的額外重組及減值支出，以及截至年底的額外飛機減值，預期下半年的虧損將大幅高於在中期業績時公佈的上半年虧損。國泰上半年虧損98.65億元。

11月份載客量僅3.7萬人次

11月份載客3.7萬人次，較去年同期下降98.6%，收入乘客千米數按年減少97.9%。乘客運載率下跌61.5個百分點至18.5%，以可用座位千米數計算的運力則下跌90.9%。

而在貨運量方面，11月國泰運載11.68噸貨物及郵件，較去年同期下跌34.3%。期內，其收入噸千米數按年減少26.2%，運載率上升9個百分點至77.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌34.7%。

國泰表示，由於復甦步伐緩慢，需求持續疲弱，預計12月的客運運力約為新冠疫情前水平的9%，而在明年1月則微調至約10%多的水平。