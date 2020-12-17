銀行公會︰《綠色和可持續金融的策略計劃及行動綱領》具指導意義

香港銀行公會稱，歡迎香港綠色和可持續金融跨機構督導小組發佈《綠色和可持續金融的策略計劃及行動綱領》，該《策略計劃》對於香港綠色金融發展有非常積極的指導意義。氣候和環境變化是當前全球共同面對的重要議題，香港作為全球領先的國際金融中心之一，具備能力和優勢加快綠色金融發展，支持社會綠色轉型，推動創建更美好的未來。

銀公又稱， 《策略計劃》從六方面勾畫了香港綠色金融發展藍圖，其中關於企業需在2025年或之前按氣候相關財務披露工作小組（TCFD）框架作出氣候資料披露的要求，香港有望率先從現有的「不遵守就解釋」向「強制披露」階段邁進，推動企業加強氣候風險管理，支持香港在2050年實現「碳中和」目標。此外，清晰的綠色分類目錄以及與國際標準統一的可持續匯報準則，也是銀行業界所期待的舉措，將為銀行業開展綠色金融業務定下良好的基礎，也將大力提升香港綠色金融市場的國際吸引力。香港綠色金融發展需要不同持份者的通力合作，跨界別交流平台和可持續金融資源庫的推出有利於加強各行業的溝通與交流，共同加強香港綠色金融能力建設。

香港銀行業將與督導小組及其他持份者攜手合作，共同落實《策略計劃》要求，推動香港的綠色和可持續金融發展邁入新篇章，進一步鞏固香港成為區域綠色金融樞紐地位，助力香港2050年「碳中和」目標實現。