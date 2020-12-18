美國商務部列中芯列實體清單　 美出口商供貨需申請許可

美國政府或加大對中資企業的壓制力度。據《路透》引述消息人士指出，美國政府擬於周五（18日）宣布，將80間企業列入貿易黑名單，大部份為中資企業，當中包括內地晶片生產商中芯國際（0981）。

美國政府其後正式公布，將中芯列入商務部實體清單。商務部於網頁公布，屬下的產業與安全局將芯列入實體清單內，指出有關舉措是阻止中國的軍民融合說法，以及反映出中芯與中國解放軍工業複合體之間的活動。

商務長羅斯於新聞稿內指出，美國政府不容許有人借助美國的先進技術以建立其軍事力量，並指出中芯與解放軍屬下複合體的關係，以及中國積極落實中國融合，中芯的列子正正反映出中國借助美國技術以支持其軍事現代化。

他進一步指出，實施實體清單限制乃必須的措施，以確保中國無法透過中芯以支持其軍事活動。

隨著中芯被列入實體清單內，日後中芯向美國出口商購入涉及美國技術的產品時，須要申請許可證；而有關用於製作10納米或以下的晶片技術，是不獲許可，以免有關技術落入支持中國的軍民融合策略。

為確保美國國家安全及外交利益，產業與安全局額外將60間列入實體清單。有關被列入實體清單內的企業，包括涉及促使中國侵犯人權﹑支持軍事現代化，以及在中國南海的軍事活動，利用美國原創技術支持解放軍，以及盜取美國商業機密的個人或企業。

美國交易所已將中芯剔出

《路透》在今早的報道引述消息人士指出，美國商務部將部份被指與解放軍有聯繫的內地企業，列入實體清單，包括在南海協助建設軍事化工島及涉嫌侵犯人權的企業。

若企業被納入實體清單內，需要獲商務部發出許可證方可以購買美國出口技術。

目前已有275間中資企業，包括華為﹑中興（0763）及海康威視等，已被納入實體清單。

在較早前中芯已被美國國防部納入與解放軍有連繫的黑名單內，美國交易所已將中芯剔出指數。

中芯股價失守20元

雖然目前仍未知悉事態最新發展，但是投資者情緒明顯受衝擊，累及中芯股價在午後跌幅擴大，並失守20元。正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，由於公司本身依靠從海外購入如光刻機等設備，若被美國商務部納入黑名單內，除了難向美國買入產品外，其他國家或地區企業為免麻煩，或會避免與中芯有生意往來。

至於在美國政府換屆後，對公司而言會否出現曙光？他指出按以往華為的經驗，若被納入實體清單內，對整盤生意亦有影響。他又指出18元或成為中芯的支持位，惟仍要視乎事態最終發展對整盤生意的影響。