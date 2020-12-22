中國社科院：內房地產明年增幅或下降　建議熱點城市開徵房地產稅

中國社會科學院財經戰略研究中心等於周一（21日）聯合主辦的《中國住房發展報吿（2020-2021）—樓市調控：迎來曙光再出發》發佈會在北京舉行，報吿建議在一些熱點城市和炒房屢禁不止的城市率先加快試點徵收房地產稅，爭取在「十四五」期間實施。

據新京報周一報道，對於2021年房地產市場的表現，《報吿》顯示，預計明年全年商品住房價格按年增幅或會下降，按年增幅維持在5%左右。原本預估的在2025年出現住房絕對拐點（即住房銷售額絕對量）下降可能會提前。

中國房地產稅徵收已醖釀很久。（新華社）

中國社會科學院財經戰略研究中心主任倪鵬飛表示，預計在沒有重大策略變化和外部衝擊下，明年中國樓市整體有望延續平穩。空間上看，中心城市、都市圈和城市群復甦較好或甚至出現過熱，其他城市復甦較慢，部分城市甚至陷入衰退，分化可能有所擴大。

對於目前及未來房地產市場的發展，《報吿》提出了多個建議。其一是加快徵收房地產稅以帶動長效機制建設。其建議在一些熱點城市和炒房屢禁不止的城市率先加快試點徵收房地產稅，並爭取在『十四五』期間實施。」

就此倪鵬飛指出，試點徵收房地產稅可以堅持「立法先行，加快立法」、「充分授權，地方主責」、「逐步推進，水到渠成」的整體思路，以僅對新交易或者過戶（包括贈與和繼承）的非經營性住房家庭徵收房地產稅制度，而對擁有存量房但暫不進行交易和過戶的住房家庭暫不徵收房地產稅的整體方案，並根據一定稅率、稅基、起徵點開徵房地產稅。