港鐵與AlipayHK推二維碼乘車服務　明年1月23日實行

港鐵（0066）及AlipayHK今日（23）公佈，將在港鐵重鐵網絡推出二維碼付費乘車服務，乘客只需透過MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo），可以出入閘口。此服務將於明年1月23日正式運行。

港鐵全部93個重鐵車站（機場快線車站除外）暫時設有共1,000部，於每一排閘機均設置最少兩部閘機可提供二維碼付費乘車服務，且包上紫色顯眼標示，車站亦會增加其他指示，方便乘客辨識相關閘機。

港鐵全部93個重鐵車站（機場快線車站除外）暫時設有共1,000部，於每一排閘機均設置最少兩部閘機可提供二維碼付費乘車服務，且包上紫色顯眼標示。

港鐵商務總監楊美珍表示，此次與AlipayHK合作為期1年，期後會繼續引入其他流動付費方式如銀聯、微信支付等，更提及到或會於2023年與信用卡合作，冀藉此為整個乘車體驗更智能化，為乘客提供更多便利，全面智慧出行。

被問到此服務是否可領取政府的交通津貼，楊美珍表示目前因技術上的問題暫時未能做到，將會與AlipayHK積極研究，但仍享有港鐵車費八折優惠。此外，她又強調，乘客使用此服務時，App內只會記存乘車車資結算及乘車記錄，並不涉及個人資料被外洩，定必遵守《個人資料（私隱）條例》。