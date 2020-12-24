港貧窮人口創新高 　橋水達里奧亦警告：美貧富不均恐釀成大禍

本港貧窮人口再創新高，去年貧窮人口超過149萬，創11年以來新高，貧窮率則達21.4%，即不足5名港人有1人貧窮。另一邊廂，美國亦面對貧富不均的問題。

全球最大對沖基金橋水的創始人達里奧（Ray Dalio）在稍早前錄影的節目中表示，正對美國社會嚴重的貧富不均，以及由此產生的分裂和對立深感不安。

綜合外媒報道，達里奧警吿稱，以美國總統當選人拜登（Joe Biden）為首的新領袖們必須迅速採取行動，來解決貧富不均、政治兩極分化，以及債務高企等問題，因為危機還在持續醖釀當中。

「我們必須拿出一個系統性的解決方案，將大部分人口，同時也是主要的生產者都覆蓋在內。」達里奧表示，「如果我們不能以明智的、跨黨派的政策來控制住局面，就可能會發生更大規模的衝突。」

數個月內近800萬美國人淪貧困人口

根據芝加哥大學和聖母大學專家們提供的數據，6月至今，短短幾個月裏已經有近800萬美國人淪為了貧困人口。人口統計局的數據則顯示，有超過2,700萬美國成年人的家庭在過去七天內都「有時或者經常」遭遇食不果腹的麻煩。

與此同時，2000年總統大選期間發生的一切又進一步加深了美國身上的政治傷口。

「我研究了過去五百年的歷史，研究了許多盛衰週期，發現有些事情其實就是不斷重演。」達里奧介紹道，「當財富鴻溝、價值觀鴻溝同時出現，經濟體還揹負著巨大的債務，那麼就將發生嚴重的經濟低迷，造成衝突，讓整個體系變得脆弱。」

過去幾個月的時間裏，華盛頓的領導者們一直拖延以及彼此掣肘，遲遲無法完成他們理當完成的工作——設計出新一輪的聯邦紓困計劃，防止成百上千萬美國人賴以維生的福利體系徹底崩潰。

在疫情再度迅速惡化，經濟復甦腳步嚴重減速，裁員潮再起的背景下，雙方終於在週一達成了妥協。

大企業紛疫下裁員

根據最新的報吿顯示，一週間又有88.5萬美國人首次申請了失業救濟，令人觸目驚心。包括可口可樂、迪士尼、3M在內等等，眾多大公司都宣佈了大規模裁員計劃。還是來自人口統計局的數據，美國有近1,300萬成年人，相當於總人口9.1%，都要麼未能及時繳納房租和償還抵押貸款月供，要麼擔心自己下個月將斷繳和斷供。

當然，美國經濟的一些領域目前還表現火爆。房地產市場一片繁榮，科技公司幾乎變成了印鈔機，股價衝上了歷史最高點。

達里奧表示，美國必須直面自己的貧富不均問題，而必不可少的解決方案就是為未來進行投資。他說，美國需要大力提升醫療衛生、基礎設施，尤其是教育，來提升生產率。

他說，「如果我們不能在生產和就業方面取得全面的進展，那麼當前這種嚴重分裂和對立就只能持續下去，並繼續惡化，最終釀成大禍，而要取得這必需的進展，就必須依靠教育和就業計劃等各種具體的努力。」

儘管根據福布斯富豪榜，達里奧個人身家近170億美元，但多年來他一直表示支持對富人增稅。

「這確實是個複雜的問題，因為在你提高稅率的同時，你也會希望確保找到合理的資金使用方法，避免這些資金被浪費或濫用。」雖然達里奧並沒有明示認為富人應該適用怎樣的稅率，但是他表示，預期稅率「必須仔細計算，而且理當變得更高」。不過，達里奧更強調，美國必須儘可能迅速地推行大刀闊斧的變革。