易綱：穩妥推進數字貨幣研發　保持人民幣匯率彈性

12月24日，《人民日報》發表中國央行行長易綱的文章《建設現代中央銀行制度（深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神）》提到，建設現代中央銀行制度是推進國家治理體系和治理能力現代化的重大任務。金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度，貨幣是金融的根基，中央銀行負責調節貨幣總閘門。因此，現代中央銀行制度是現代化國家治理體系的重要組成部分。在現代信用貨幣體系下，中央銀行對貨幣管理得好，就能夠發揮出貨幣跨時空配置資源的積極作用，促進經濟持續健康發展；中央銀行對貨幣管理得不好，不是出現貨幣超發導致通貨膨脹和資產泡沫，就是發生信用收縮，甚至造成經濟金融危機。改革開放以來，中國中央銀行制度建設取得重要階段性成果，但仍不夠成熟、定型，需要按照推進國家治理體系和治理能力現代化的要求建設現代中央銀行制度。

建設現代中央銀行制度是推動高質量發展的內在需要。建設現代中央銀行制度是應對國際中央銀行制度演變挑戰的必然要求。現代中央銀行制度是現代貨幣政策框架、金融基礎設施服務體系、系統性金融風險防控體系和國際金融協調合作治理機制的總和。

文章指出，中國經濟是大國經濟，有很強的溢出效應和溢回效應，人民幣會以市場化方式逐漸成為國際貨幣。在此背景下建設現代中央銀行制度，要求中國必須從完善國際金融協調合作治理機制的高度出發，推動國際貨幣體系和金融監管改革，積極參與構建全球金融安全網，完善人民幣匯率形成機制，推進金融雙向開放。

文章稱，建設現代中央銀行制度的重大舉措包括完善貨幣供應調控機制。完善中央銀行調節銀行貨幣創造的流動性、資本和利率約束的長效機制，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與反映潛在產出的名義國內生產總值增速基本匹配。增強貨幣政策操作的規則性和透明度，建立制度化的貨幣政策溝通機制，有效管理和引導預期。穩妥推進數字貨幣研發，有序開展可控試點，健全法定數字貨幣法律框架。

完善以公開市場操作利率為短期政策利率和以中期借貸便利利率為中期政策利率的央行政策利率體系，健全利率走廊機制，引導市場利率圍繞央行政策利率為中樞波動。深化貸款市場報價利率改革，帶動存款利率逐步走向市場化，使央行政策利率通過市場利率向貸款利率和存款利率順暢傳導。破除貸款利率隱形下限，引導金融資源更多配置至小微、民營企業，提高小微、民營企業信貸市場的競爭性，從制度上解決小微、民營企業融資難融資貴問題。

文章稱，推進金融雙向開放。在金融領域加快實現准入前國民待遇加負面清單管理。在堅持金融業務和金融機構持牌經營的前提下，統一準入標準，鼓勵各類資本依法平等進入金融行業。穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係。保持人民幣匯率彈性，發揮好宏觀經濟自動穩定器功能，實現內部均衡和外部均衡的平衡。提高參與國際金融治理能力，積極參與國際金融規則制定，加強與國際組織合作，推動建立多元、穩定的國際貨幣體系。