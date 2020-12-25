虛擬貨幣熱炒　末日博士警告﹕Bitcoin已被操縱　超大泡沫將爆破

近期投資者熱議的Bitcoin（比特幣），價格波動相當大，但總體呈現上升趨勢。對於一種只有10年交易歷史的貨幣來說，2020年是收穫頗豐的一年。明年比特幣會表現如何？

綜合媒體12月25日報道，2020年12月，比特幣交易價格突破2.４萬美元創下歷史新高，延續了2020年的瘋狂漲勢。

對於比特幣未來的走勢，西班牙《世界報》網站曾發文指出，機構投資者的加入成為可以緩解比特幣價格頻繁起伏的「軟墊」，讓比特幣穩定在一年前難以想象的水平。

美國銀行近期開展的一項問卷調查，亦證實機構投資者對比特幣日益增長的興趣。問卷調查顯示，比特幣是傳統資產管理者手中第三受歡迎的資產。「比特幣當前價格上漲的最大推手是機構資金」，數字資產公司Bitpanda西班牙區經理Alejandro Sara說，投資者思想觀念的轉變也不容忽視，因為「新一代投資者將比特幣視作黃金。」

多數分析認為，比特幣的投機性更明顯。（視覺中國）

魯賓尼﹕散戶不應參與虛擬貨幣

但是曾準確預測2008年金融海嘯、被稱為「末日博士」的知名經濟學家魯賓尼（Nouruel Roubini）卻另有看法，據《財聯社》報道，魯比奧於周四（24日）表示，比特幣和其他加密貨幣不應該出現在散戶或機構投資者的投資組合中。

魯賓尼表示，「首先，將其稱為貨幣就是不對的，它不是貨幣。它不是記賬單位，也不是付款方式，不是一種穩定的價值存儲。其次，它甚至都不是一種資產形式。」

魯賓尼說：「就比特幣而言，沒有產生收入，也沒有用，沒有實用性。唯一的事是，這是一種投機的、自我實現的上漲，而這種上漲完全由市場操縱驅動。」

魯賓尼指出，「比特幣的價格完全由一群人和一群市場『巨鯨』操縱。它沒有任何根本價值，並已經接近雙曲線泡沫破滅的時刻。」